健康網》喝這咖啡 黃斑部退化風險增7倍？醫：適度調整

近期黃斑部病變等眼部疾病日漸年輕化，使得大眾對於眼部保健愈來愈重視。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期有關眼部的疾病，例如白內障、黃斑部病變年輕化，使得大家積極關注眼部健康。然有研究發現，不僅是3C用太多傷害眼部，喝錯咖啡也有可能？

眼科醫師張芯瑜在臉書粉專「用芯看世界 張芯瑜眼科醫師」分享一份刊登在《National library of Medicine》的研究發現，即溶咖啡可能增加乾性老年性黃斑病變風險約7倍？張芯瑜提醒，研究使用先進統計方法分析基因數據，雖然提供了重要線索，但仍需更多證據證實。建議適度減少即溶咖啡攝取，但無需過度恐慌。

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張芯瑜說明，根據目前醫學研究，乾性AMD的危險因子可分為「不可控制」和「可控制」兩大類，其中不可控制因子有：

•年齡：50歲後風險顯著增加，75歲時每3人就有1人面臨風險。

•遺傳、家族史：一等親患病者風險增加3倍。

•高度近視：風險約增加2倍。

張芯瑜說明，黃斑部退化的可控制因子有：

•吸菸：是最重要的可控危險因子，風險增加2-4倍。

•高血壓、高血脂：增加1.3-1.5倍風險。

•肥胖（BMI≥30）：風險約增加1.4倍。

•紫外線暴露：長期未防護增加1.2倍風險。

•不良飲食習慣：缺乏抗氧化劑攝取。

•缺乏運動：約增加1.2倍風險。

•即溶咖啡攝取：本研究主角「即溶咖啡」，最新發現，風險疑似增加6.92倍？

張芯瑜說明，這篇「基因相關性與孟德爾隨機化分析支持速溶咖啡與老年性黃斑病變之間的因果關係」，是中國研究團隊於2025年6月發表在Food Science & Nutrition 的研究。研究使用了英國生物樣本庫（UK Biobank）的咖啡消費數據（超過50萬參與者），以及芬蘭基因組協會（FinnGen）R11聯盟（22萬人）的最新老年性黃斑部病變相關的大規模基因組關聯性研究匯總數據（GWAS）。

張芯瑜說明，透過連鎖不平衡評分回歸（LDSC）評估遺傳相關性，運用孟德爾隨機化（MR）探索因果關聯，並透過共定位分析識別共同的遺傳位點，去分析即溶咖啡攝取與老年性黃斑病變之間的遺傳相關性和因果關係。

1. 連鎖不平衡分數回歸（LDSC）：LDSC就像是「基因相關性探測器」，檢查兩個特徵（即溶咖啡偏好和老年性黃斑部病變）是否在基因層面上有關聯，如用雷達掃描，看看控制咖啡偏好的基因，和控制AMD風險的基因，是否在同一個「頻道」上。如果兩者有基因層面的關聯，就表示它們可能有共同的生物學基礎。

2. 孟德爾隨機化（MR）：這是統計學界的「天然實驗硬幣」。由於基因在受孕時就已經決定，不會受到生活方式或環境因素影響，所以可以用來推斷因果關係。就像用基因做「硬幣」，隨機分配人們對即溶咖啡的偏好，然後觀察老年性黃斑部病變風險是否真的受到影響。這比普通觀察性研究更能確定因果關係。

3. 貝葉斯共定位分析：這個方法像是「基因共享驗證器」，用來確認兩個特徵（即溶咖啡偏好和老年性黃斑部病變）是否真的由相同的基因變異引起，還是只是統計上的巧合。如果兩者只是碰巧在統計上相關，但實際上是由不同的基因變異造成的，共定位分析就能揭露。

張芯瑜表示，這項研究中，共定位分析並沒有找到即溶咖啡和老年性黃斑部病變之間存在共通的遺傳變異，顯示此相關性可能不是由完全相同的基因變異引起的。張芯瑜簡單說明這項研究內容的細節。

●即溶咖啡特異性風險：僅即溶咖啡與乾性老年性黃斑部病變風險增加有關，研磨咖啡和無咖啡因咖啡均未顯示此關聯。

●驚人風險倍數：每增加一個標準差的即溶咖啡攝取，乾性老年性黃斑部病變風險增加約6.92倍。

●基因層面關聯：發現即溶咖啡消費傾向與乾性老年性黃斑部病變風險間存在顯著基因重疊。

張芯瑜說明，研究推測這可能與即溶咖啡的製程有關：

•含有較高濃度的丙烯醯胺（acrylamide）：水溶性的丙烯醯胺是潛在2A級致癌物質，初期烘焙、沖泡溫度越高、時間越久的即溶咖啡，所溶解出的丙烯醯胺也會較多。

•抗氧化劑綠原酸（咖啡單寧酸）含量較低。

•使用較便宜的羅布斯塔豆和高溫水處理。

•可能含有氧化脂質和其他加工副產物。

雖即溶咖啡造成黃斑部退化風險大增的研究缺乏實證，醫師仍建議可適量減少即溶咖啡的攝取。（圖取自freepik）

根據醫學研究證據階層，本研究屬於第四級證據（Level IV evidence）。雖然這項研究運用了先進的統計方法，但仍有以下限制值得思考：

•族群代表性：主要基於歐洲人群資料，對亞洲人群的適用性存疑。台灣人的基因背景、飲食習慣和生活型態與歐洲人差異頗大。

•機制不明：尚未完全闡明即溶咖啡影響老年性黃斑部病變的生物學機制。研究雖然發現統計關聯，但無法解釋為什麼只有速溶咖啡有害而研磨咖啡沒有。是加工過程產生的化學物質？還是添加劑的問題？這些都待釐清。

•共定位分析結果：研究顯示即溶咖啡與老年性黃斑部病變並未完全共享相同的遺傳變異，暗示關聯可能不如表面看起來那麼直接。

張芯瑜表示，目前沒有大型研究證實咖啡與年齡相關黃斑部病變的關聯。過去大型研究，並沒有找到咖啡與老年性黃斑部病變有顯著相關：

•Beaver Dam Eye Study（美國威斯康辛州）：前瞻性隊列研究，3435位參與者、5年追蹤；結果顯示咖啡或咖啡因攝取與早期老年性黃斑部病變（如軟性模糊斑塊、色素異常）無顯著關聯。

•Singapore Prospective Study Program（新加坡多族群）：橫斷面分析，4120位華裔、印度裔及馬來裔成人；經多變量調整後，咖啡消費與早期及晚期老年性黃斑部病變無明顯相關。

•DOAJ–Singapore多族群研究：前瞻性隊列，4121位多族裔成人；調整混雜因素後，咖啡攝取與AMD及糖尿病視網膜病變無相關性。

目前尚無即溶咖啡會造成乾性老年性黃斑部病變的直接證據。基於目前的研究結果，張芯瑜提出多項眼睛保健建議：

•適度調整即溶咖啡攝取：可考慮減少即溶咖啡攝取，改選研磨咖啡或其他飲品。

•勿過度恐慌：這只是單一研究結果，且風險機制尚未完全確立。

•個人化考量：有老年性黃斑部病變家族史或高危險群可優先考慮調整。

張芯瑜強調落實已經確認有效的護眼方法：

•戒菸：這是最重要且確定的可控危險因子。

•健康飲食：多攝取富含葉黃素、玉米黃素的深綠色蔬菜。

•適當防曬：戶外活動時配戴合格的太陽眼鏡。

•控制三高：維持血壓、血脂在正常範圍。

•定期檢查：50歲後每年進行眼底檢查。

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