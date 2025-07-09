糖尿病患新曙光！科學家成功3D列印「活胰島」 終結每日一針不是夢

科學家最新開發的3D生物列印技術，有望重建具功能的人類胰島，未來透過微創植入，可能取代每日監測與注射的傳統療法；圖為檢測血糖情境照。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在生物列印技術幫助下，糖尿病治療正迎來革命性突破。1個國際研究團隊近日於歐洲器官移植學會年會上發表最新成果，成功3D列印出可分泌胰島素的「活胰島」細胞團，並在體外維持功能長達3週。這項技術為第1型糖尿病（T1D）患者帶來全新希望，未來或許能取代傳統的每日注射療法。

科學新聞網站《SciTechDaily》報導，此跨國研究由美國、法國及韓國等多家機構合作，主要作者佩里耶博士（Dr. Quentin Perrier）的團隊長期專注於細胞再生與生物列印領域。他們開發出1款融合海藻酸鹽（alginate）與去細胞化人類胰臟組織的「仿胰臟支架型生物墨水」，用以模擬胰臟的微環境。

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傳統胰島移植需將細胞注入肝臟，風險高且細胞存活率有限。此新技術則設計為微創的皮下植入，大幅提升安全性。為避免列印過程損傷細胞，團隊採用低壓（30kPa，壓力僅約等於車胎壓力的1/5）與慢速（每分鐘20毫米）的溫和列印參數，使得超過9成的細胞在列印後仍維持活性。

實驗數據顯示，這些人造胰島對血糖濃度的變化反應靈敏，其胰島素分泌量甚至優於傳統方法分離的細胞。其列印出的多孔結構，更有利於氧氣與養分輸送，並為血管新生提供空間，是確保植入物長期有效的關鍵。

目前團隊已啟動動物實驗，並探索使用幹細胞衍生胰島（stem-cell-derived islets）等替代來源，以解決捐贈者短缺的困境。若未來臨床試驗證實安全有效，此項技術有望成為T1D患者的新療法，改善其生活品質與長期病程管理。相關成果已發表於《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology》及《Biomaterials Advances》等國際期刊。

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