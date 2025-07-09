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健康 > 心理精神

7旬婦失眠1年 竟確診「睡眠障礙合併輕度認知障礙」

2025/07/09 10:58

林口長庚醫院醫療團隊。台塑企業總管理處林曉薇資深經理、林口長庚影像診療部杜振豐副主任、林口長庚腎臟科方基存教授、台北長庚羅良明副院長、林口長庚一般及老年精神科李淑花主任、林口長庚中醫針傷科劉耕豪醫師。（記者吳亮儀攝）

林口長庚醫院醫療團隊。台塑企業總管理處林曉薇資深經理、林口長庚影像診療部杜振豐副主任、林口長庚腎臟科方基存教授、台北長庚羅良明副院長、林口長庚一般及老年精神科李淑花主任、林口長庚中醫針傷科劉耕豪醫師。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕72歲陳女士失眠快1年，晚上很難入睡，即使睡著，也會在半夜醒來2、3次，怎樣也睡不回去。白天常打瞌睡、疲累累、沒精神，且記憶力變差，常重複問一樣的問題，出門活動次數也變少，經醫師檢查確診「睡眠障礙合併輕度認知功能障礙」。

林口長庚醫院一般及老年精神科主任李淑花表示，睡眠和記憶力的確有很密切的關聯，特別是對高齡者來說，改善睡眠品質不僅有助於提升生活品質，也可能有助於減緩記憶力與認知功能的退化。

腦淋巴系統模型。（長庚醫院提供）

腦淋巴系統模型。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院腎臟科教授方基存主持，結合長庚醫院、長庚大學及台塑醫學事業發展中心的研究資源，建立本土健康人資料庫，針對失能、失智、睡眠等高齡長者問題進行系統性研究，探索可行的健康改善方案。

方基存表示，慢性睡眠問題在高齡長者中極為普遍，約有40%至70%的高齡長者深受其擾。失眠已被證實與神經認知障礙如失智症、憂鬱症、自殺及心血管疾病風險上升有關。研究共納入72位年齡從66歲至88歲的健康高齡長者，進行磁振造影（MRI）、匹茲堡睡眠品質量表（PSQI）問卷調查，採用血管周圍空間擴散張量影像分析技術（DTI-ALPS），量化腦淋巴系統的代謝清除功能，並分析其與大腦結構連結與功能連結的關聯。

分析結果發現，主觀睡眠品質愈差者，其血管周圍空間擴散張量影像分析指數愈低，顯示腦淋巴系統清除功能下降，且記憶功能越差。進一步發現，僅在睡眠品質良好的高齡長者中，其大腦核心區域的「結構」與「功能」連結之間能夠合作順暢；而在睡不好的高齡長者中，則觀察不到大腦區域間的合作。

方基存說，這代表腦部清除系統功能失衡，會進而影響神經網絡間的正常運作與記憶力維持。高齡長者的睡眠品質可能與大腦功能可塑性及修復力有密切關聯，因此維持良好睡眠，不僅有助情緒與生理健康，對大腦的清除毒素功能更扮演關鍵角色。

林口長庚醫院醫療團隊先採用非藥物方式改善陳女士的狀況，包括建立良好的睡眠習慣，例如每天固定時間睡覺與起床、白天多活動、多曬太陽、多散步。三個月後，睡眠情況有好轉，記憶力變好、重複提問的情形也減少；半年後追蹤，認知功能測驗分數進步，簡易智力狀態檢查（MMSE，滿分30）也從25分進步到27分。

長庚健康老化研究團隊這項研究成果，已發表在2024年10月國際頂尖精神醫學期刊《分子精神醫學》（Molecular Psychiatry）。

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