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健康網》蜜蜂叮咬不只是痛 更可能全身性過敏

2025/07/08 19:39

被蜜蜂叮咬不僅是很痛，甚至可能引發全身性過敏。示意圖。（圖取自freepik）

被蜜蜂叮咬不僅是很痛，甚至可能引發全身性過敏。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蜜蜂螫到不僅是很痛，蜂毒更可能造成受害者嚴重的過敏反應。別以為只有在山林間、野外才會被蜂叮，實際上在都會區也有可能發生。健保署表示，被蜜蜂叮咬後可能引發全身性過敏反應，包含上呼吸道水腫等；嚴重恐引發低血壓、休克而死亡。若被叮了，需用鑷子或刀片鈍部輕輕移除尾刺，並且冰敷或是服用抗過敏藥物。

健保署衛教資料表示，被蜂叮或咬皆屬蜂叮，主要的重大傷害以虎頭蜂（胡蜂）螫傷為主，其中以黑腹胡蜂毒性最強。其臨床表現主要分為：

1.非過敏性反應：被叮咬的地方會出現疼痛、刺激感、癢及紅腫的症狀。而大多的症狀會在數小時內緩解。

2.毒性反應：常發生在被多次叮咬之後，這是因為毒素的累積而引起，它的症狀包括水腫、倦怠感、嘔吐、腹瀉、頭痛、低血壓、抽筋、意識不清及急性腎衰竭；少數病人還會有延遲性反應，包括溶血反應、凝血異常、血小板減少、橫紋肌溶解、肝功能異常及瀰漫性血管內病變等。

3.過敏反應：只對毒素中的物質過敏所引起，局部反應及全身性過敏反應皆可見，包含蕁麻疹、血管水腫、上呼吸道水腫、氣喘、支氣管緊縮等等類似氣喘反應，嚴重者會引起低血壓、休克而死亡。

健保署表示，被蜜蜂叮咬後，以症狀治療為主，可以冰敷患部，服用抗過敏藥物、止痛藥物等。而在拔除具毒性的尾刺時，由於其上有毒囊，為避免拔除時擠破，要避免直接以手拔除，而需以刀片鈍部或鑷子慢慢拔除。若發生嚴重的全身性過敏反應及毒性反應時，應尋求醫療幫助。

健保署表示，被蜂螫之後，最怕的就是急性過敏反應，尤其是有被蜂螫病史的人，即使被一隻螫到也可能發生，而且往往在數分鐘內就會發生，最好能就近送醫，避免造成悲劇。為防止過敏性休克產生，曾有急性過敏反應的民眾，到易有蜂聚集的野外時，建議隨身攜帶腎上腺素製劑，以備緊急時使用。

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