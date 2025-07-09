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健康網》 羽衣甘藍減脂新寵兒 農糧署教你料理
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕羽衣甘藍是近年來流行富含營養價值的超級食物，農糧署指出，它是結球甘藍（高麗菜）的近親，葉緣呈波浪狀，遠看就像一支漂亮的羽毛，並分享2道能簡單上手的食譜，羽衣甘藍綠拿鐵、清炒羽衣甘藍，可以當作日常料理的新選擇。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，蔬菜界超新星「羽衣甘藍」富含膳食纖維，熱量低又有飽足感，有礦物質鈣跟鐵，可以作為喜愛蔬食者的鈣質補充來源、維生素ACK，能夠補充人體所需的營養素，以及其他多酚類、不飽和脂肪酸等多種營養成分。
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羽衣甘藍綠拿鐵
食材：羽衣甘藍2-3片、香蕉1根、蘋果半顆、鳳梨100公克、水或無糖豆漿1杯。
步驟：
1.將羽衣甘藍用熱水川燙10秒後瀝乾。
2.再將所有食材放入果汁機。
3.打勻後再依個人喜好加入糖或蜂蜜。
清炒羽衣甘藍
食材：羽衣甘藍1把、橄欖油少許、蒜末（片）。
步驟：
1.鍋中熱油，蒜末爆香。
2.放入羽衣甘藍大火快炒。
3.加鹽調味即可。
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