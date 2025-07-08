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健康網》腸病毒大流行 醫示警手腳起水泡恐誤認過敏
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕暑假正好進入腸病毒大流行的時期，幼兒園彷彿進入「病毒季」。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩的孩子也中招，小小的手掌起了水泡，他提醒，腸病毒真的不是「嘴破而已」，還要留意手腳起小水泡，即手足口病，可別誤認為只是過敏。
衛福部疾管署指出，7月仍是腸病毒大流行的時期，家長要特別留意，還不排除會持續到8月。戴定恩在臉書專頁「暖男 戴定恩醫師 泌尿科推薦 割包皮 結紮 低能量震波 菜花全方位 攝護腺」發文分享，家裡的孩子都「中獎」，得了腸病毒，而且全班好多小朋友也陸續發燒、喉嚨痛、嘴破，整個幼兒園彷彿進入「病毒季」。
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身為爸爸也是泌尿科醫師，戴定恩提醒，腸病毒真的不是「嘴破而已」！雖然大部分是輕症，但傳染力超強，班上1人中招，很快全班都輪1圈。常見症狀如下：
●嘴破、喉嚨痛、流口水
●發燒、精神不好、食慾差
●手腳起小水泡（手足口病）
戴定恩說，父母親可以注意小孩的症狀，如果出以下情況要當心重症警訊，包括嗜睡或意識改變、抽搐、手腳無力、呼吸急促、心跳加快、嘔吐不止、四肢冰冷等。如果出現這些症狀，一定要立刻送醫，可能是腦炎、心肌炎等重症前兆。
戴定恩接著說，現在針對腸病毒71型的疫苗已經開放接種，建議5歲以下幼兒都可以施打，減少重症風險。
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