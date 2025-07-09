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健康網》中藥花茶顧眼、養氣 熱水一沖精神飽滿
李惠芬／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕喝茶時光到了！試試什麼時間喝什麼中藥花茶，Dr.Nice中醫總院長陳潮宗教戰喝中藥茶DIY，最好依時序喝，對養血、清肝明目、潤喉清熱、調經養顏益處，陳醫師指，可選擇自己適合隨手杯，依他提供材料，在不同時段喝上一杯，足以精神飽滿，應付大小事務。
以下是5種花茶：
●元氣提神茶
材料：黃耆3g、當歸2g、枸杞3g、綠茶1g
飲用建議：
將所有材料加入 500–600ml 熱水沖泡 10–15 分鐘
每日 1 次，建議於上午或下午飲用
功效：補氣養血、提振精神、適合日常飲用
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●護眼舒壓茶
材料：枸杞3g、菊花3g、桑葉2g、綠茶1g
飲用建議：
將所有藥材以 熱水（約500-600ml）沖泡10~15分鐘
可重複回沖1~2次，飲用時可依口味酌加少許蜂蜜
每日 1 次，建議飯後或午後飲用
功用：清肝明目、舒緩用眼疲勞、減壓醒腦
●金銀清潤茶
材料：金銀花3g、菊花2g、桑葉2g、澎大海1顆
飲用建議：
材料以500–600ml熱水沖泡，浸泡10–15分鐘
每日1次，建議於午後或講話前後飲用
功用：潤喉清熱、適合空氣乾燥地區或感冒初期
●喉韻舒爽茶
材料：澎大海1顆、桑葉2g、金銀花2g、枸杞2g
飲用建議：
全部材料加入 500–600ml 熱水浸泡 10–15 分鐘
每日 1 次，建議於下午或講話前後飲用
功用：潤滑順口、清香不苦
●當歸養顏茶
材料：當歸3g、枸杞3g、菊花2g、綠茶1g
飲用建議：
將全部材料加入 500–600ml 熱水浸泡 10–15 分鐘
每日 1 次，建議上午或午茶時間飲用
功用：補血活血、調經養顏
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