健康網》「美國仙丹」類固醇藥膏怎麼用？藥師提6大誤解

藥師解析大眾對於類固醇藥膏的常見使用疑問與迷思。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多少聽過「美國仙丹」類固醇這項廣泛運用在各處的藥物，特別是外用藥膏。但類固醇藥膏要怎麼用呢？藥師洪正憲在粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」針對常見的7大問題，幫助大眾徹底了解類固醇藥膏。

類固醇藥膏的用途是什麼？

洪正憲說明，類固醇藥膏是一種很常見的皮膚外用藥，因為有抗發炎、抗過敏的作用，常用來治療像是異位性皮膚炎、接觸性皮膚炎、乾癬、白斑、紅斑性狼瘡等各種發炎性皮膚問題。

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為什麼有那麼多種劑型？

藥膏有很多種形式，比如油膏、乳膏、乳液、凝膠、泡沫等等，選擇哪一種，要看皮膚狀況和塗抹部位：乾燥處建議用油膏或乳膏，比較保濕；頭皮或多毛部位則用凝膠或泡沫狀，比較不會黏膩。

藥膏也有分強度？

洪正憲表示，類固醇藥膏強度分為七級，醫師會根據皮膚問題的嚴重程度和塗抹位置，選擇適合的強度。像是：嚴重的皮膚病灶（例如手、腳），可能會用比較強的藥膏；臉部或皮膚皺摺處（如腋下、鼠蹊），就要用比較溫和的類固醇，因為這些地方皮膚比較薄。兒童使用時更要特別小心，用量和時間都要控制。

一天擦幾次？

洪正憲說明，一般來說一天擦1到2次就夠了，塗完後要輕輕按摩讓它吸收。

擦太多會有哪些副作用？

洪正憲說明，雖然類固醇藥膏比口服類固醇安全很多，但還是可能有副作用，尤其是長期使用強效藥膏，或是大範圍擦、包覆後使用時：

●皮膚副作用：變薄、長細血管、妊娠紋、痘痘、色素變淡、甚至眼壓升高等。

●全身副作用：如果長期過度使用，也可能影響內分泌系統、讓血糖上升、甚至誘發糖尿病。

●常見錯誤有哪些？

很多人治療沒效，是因為用太少、用錯地方、或者停得太快。建議拿到藥時要問清楚：擦哪裡？擦幾次？擦多久？擦多少？

洪正憲提醒，類固醇藥膏是很好的治療工具，用對效果好、風險低。只要依照醫師或藥師的指示使用，不用太害怕。如果有疑問，也歡迎詢問醫療人員。

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