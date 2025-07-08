老菸槍邊走邊喘 心導管置入關閉器開心齊步走

68歲的楊先生罹患心房中膈缺損，醫師替他進行心導管置入關閉器（黃圈處）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕68歲的楊先生是數十年老菸槍，走幾步路就會喘，日前因呼吸衰竭送急診，檢查出有肺炎和肺水腫，住院復原後仍會覺得喘，心臟內科醫師進一步檢查，發現有心房中膈缺損，且左心房腫大，引發心房顫動，嚴重恐右心衰竭死亡，經進行健保給付的心導管置入關閉器手術後，讓他開心走路不會喘了。

仁愛長庚合作聯盟醫院心臟內科醫師王美英表示，心臟左、右心房中膈發生破洞導致血液互相流通，即是心房中膈缺損，大部分原因不明。常見初發症狀包括：心悸、頭痛和體力衰退，嚴重時會因心臟衰竭及肺高壓，且併發呼吸困難、心律不整、肝脾腫大及四肢水腫等症狀。嚴重程度則是根據缺損面積大小、左右心流量以及肺動脈高壓程度而定。

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手術治療成功率非常高

王美英表示，目前心房中膈缺損的治療方式，主要是接受心導管置入關閉器手術，利用心導管操作，將關閉器置入心臟以關閉缺損，可避免手術治療產生疤痕及併發症，縮短住院時間和減輕病痛。大部份第二孔型心房中膈缺損，可經由心導管放置關閉器治療，若不適合放置關閉器，手術治療的成功率同樣非常高。

68歲的楊先生罹患心房中膈缺損，王美英醫師為他進行心導管置入關閉器手術後，明顯改善走路會喘的情形。（記者陳建志攝）

王美英指出，約二成的成年人罹患心房中膈缺損會合併心房性快速心律不整，40歲之後開始明顯心臟衰竭。愈晚手術則心律不整（心房纖維顫動）機率愈高。如果中風或短暫性腦缺血發作，尤其是在診斷出週邊血塊後，應懷疑可能是心房中膈缺損。如果心房中隔缺損（大面積的缺損）不治療，會有長期的左向右分流導致肺血流量增加和右心室舒張負荷過重問題，當肺血管阻力改變時會產生肺動脈高壓，甚至分流逆轉產生「艾森門格症侯群」。

王美英強調，有些先天性心臟病初期症狀並不明顯，不容易在年幼時就被診斷出來，如果民眾有心臟異常症狀，建議到心臟內科門診接受心電圖、X光及心臟超音波等檢查，把握治療時機。

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