13-24歲梅毒連4年上升 疾管署啟動匿名聊聊、梅毒快篩

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，7月1日起已啟動「性傳染病匿名諮詢服務」及提供24歲（含）以下「免費梅毒快速篩檢服務」。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕暑假來臨，疾管署今（8日）公布，國內13至24歲梅毒通報數已連續4年上升，今年上半年較去年同期上升13%，因此已於今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，委託全國13家一站式匿名篩檢醫院，提供民眾1對1且個人化匿名諮詢服務，以及提供24歲（含）以下「免費梅毒快速篩檢服務」。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，今年1至6月愛滋病毒感染和淋病通報新增數分別為438例和3048例，較去年同期分別下降14%和19%。不過，梅毒疫情上下波動，今年上半年新增4912例，較去年同期上升6％，進一步分析發現，13至24歲為近年來唯一持續上升年齡層，去年通報數1773例較2023年上升19%，已連續4年上升，今年上半年956例，也較去年同期上升13%。

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詹珮君說明，面對Z世代日益增長的性傳染病匿名諮詢需求，此次推出「性傳染病匿名諮詢服務」，由全台13家合作醫院共同提供，民眾可透過電話專線、E-mail或LINE@等多元管道進行一對一的專屬服務，所有對話內容將嚴格保密，確保個人隱私，諮詢內容涵蓋性傳染病預防、症狀、治療等各面向，並提供就醫資源轉介。

詹珮君指出，這13家醫院也針對24歲（含）以下提供「免費梅毒快速篩檢服務」，只要1滴血，30分鐘內就會有梅毒檢驗結果；若初步篩檢愛滋或梅毒陽性，亦補助民眾當次就醫免部分負擔及掛號費，以利及早確診與治療，避免傳播或影響生殖健康。

13家醫院為北市聯醫昆明院區、北榮、部桃、林口長庚、新竹馬偕、中榮、中山附醫、成大、奇美、高榮、高醫中和醫院、高市民生醫院、高醫岡山醫院。

疾管署副署長羅一鈞強調，目前坊間檢驗梅毒自費約300至800元，此政策期望讓年輕族群不用擔心經濟壓力，接下來會視民眾接受度與利用程度，再評估是否擴大對象。

面對Z世代日益增長的性傳染病匿名諮詢需求，疾管署推出「性傳染病匿名諮詢服務」，由全台13家合作醫院共同提供。

國內13至24歲梅毒通報數已連續4年上升，疾管署今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，提供民眾1對1且個人化匿名諮詢服務，以及提供24歲（含）以下「免費梅毒快速篩檢服務」。

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