登革熱高原期 台南4區病媒蚊指數升溫

台南市自4月1日起，一經查獲病媒蚊孳生源即依法逕行舉發。（南市衛生局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今年第1至26週誘卵桶共捕獲、消滅斑蚊卵粒數37萬758粒。市長黃偉哲呼籲，風災雨後1週內是防治登革熱黃金關鍵時期，民眾務必清除積水容器；目前監測以仁德區、南區、安平區、安南區病媒蚊指數較高。

依疾管署與國家衛生研究院病媒蚊監測分析，目前已進入登革熱病媒蚊指數高原期。登革熱防治中心誘卵桶監測統計，6月29日至7月5日的病媒蚊指數，平均陽性率達37.95％、平均卵粒數13，皆較前1週及去年同期增加，尤其仁德區、南區、安平區、安南區病媒蚊指數較高，不容忽視。

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丹娜絲颱風導致台南部分地區出現積水或淹水。黃偉哲強調，病媒蚊在積水中產卵，約1週後就能羽化為登革熱病毒傳播媒介，2週左右該地區病媒蚊密度有可能上升。今年截至昨（7）日台南市已累計5例登革熱境外移入病例，適逢暑假民眾出國旅遊頻繁，絕不能輕忽。務必把握好「雨後黃金孳清期」，積極落實「巡、倒、清、刷」，齊心遠離登革熱。

登革熱防治中心主任尤天厚呼籲，自4月1日起，一經查獲孳生源，即依法逕行舉發並處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。只要在積水容器發現孑孓的陽性容器就會開單，呼籲市民朋友務必注意，守住荷包更要守護健康。

台南市今年第1至26週誘卵桶共捕獲、消滅斑蚊卵粒數37萬758粒。（南市衛生局提供）

台灣已進入登革熱病媒蚊指數高原期，南市府呼籲落實「巡、倒、清、刷」，齊心遠離登革熱。（南市衛生局提供）

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