健康網》控糖、抗老、護神經！ 學者推「含硫辛酸食物」

學者表示，馬鈴薯、動物內臟、菠菜、番茄等食物中含有硫辛酸；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕硫辛酸是什麼？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，硫辛酸是人體中不可或缺的抗氧化輔酶，對血糖、神經與抗老化有多重益處。天然食物來源有：動物內臟、菠菜、花椰菜、番茄、酵母、馬鈴薯等。

洪泰雄指出，硫辛酸（Alpha-Lipoic Acid, ALA），又稱「α-硫辛酸」或「硫代辛酸」，是一種含硫的脂肪酸，人體可自行少量合成，主要在粒線體中作為輔酶，參與能量代謝；具有脂溶與水溶雙特性，也是一種存在於人體與食物中的抗氧化劑，廣泛應用於血糖控制、神經保護與抗老化等領域。

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健康4功效

●輔助血糖控制：改善胰島素敏感性，有助於穩定血糖，常用於第2型糖尿病輔助治療。

●神經修復與保護：對糖尿病周邊神經病變（如手腳麻、刺痛）有明顯舒緩效果，能保護神經細胞，減少氧化傷害。

學者指出，硫辛酸有助於舒緩糖尿病周邊神經病變，如手麻、刺痛感；圖為情境照。（圖取自freepik）

●強效抗氧化：中和自由基，並再生其他抗氧化劑（如維生素C、E），延緩老化、降低發炎反應。

●有助減重與肝臟保護的潛力：有研究顯示，硫辛酸可促進脂肪代謝、改善脂肪肝情況。

食物與保健品補充

●天然食物來源：動物內臟，如肝臟、心臟；菠菜、花椰菜、番茄、酵母、馬鈴薯等。

●保健食品：常見劑量為1日300-600毫克，空腹服用吸收率較佳。

洪泰雄提醒，若有糖尿病或神經不適者，補充硫辛酸需留意低血糖風險，劑量過高可能會出現噁心、皮疹、頭痛等副作用；另，孕婦與哺乳婦女應避免自行補充，需諮詢醫師後再服用。

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