自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》控糖、抗老、護神經！ 學者推「含硫辛酸食物」

2025/07/09 06:31

學者表示，馬鈴薯、動物內臟、菠菜、番茄等食物中含有硫辛酸；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，馬鈴薯、動物內臟、菠菜、番茄等食物中含有硫辛酸；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕硫辛酸是什麼？營養學者洪泰雄於臉書專頁發文分享，硫辛酸是人體中不可或缺的抗氧化輔酶，對血糖、神經與抗老化有多重益處。天然食物來源有：動物內臟、菠菜、花椰菜、番茄、酵母、馬鈴薯等。

洪泰雄指出，硫辛酸（Alpha-Lipoic Acid, ALA），又稱「α-硫辛酸」或「硫代辛酸」，是一種含硫的脂肪酸，人體可自行少量合成，主要在粒線體中作為輔酶，參與能量代謝；具有脂溶與水溶雙特性，也是一種存在於人體與食物中的抗氧化劑，廣泛應用於血糖控制、神經保護與抗老化等領域。

健康4功效

●輔助血糖控制：改善胰島素敏感性，有助於穩定血糖，常用於第2型糖尿病輔助治療。

●神經修復與保護：對糖尿病周邊神經病變（如手腳麻、刺痛）有明顯舒緩效果，能保護神經細胞，減少氧化傷害。

學者指出，硫辛酸有助於舒緩糖尿病周邊神經病變，如手麻、刺痛感；圖為情境照。（圖取自freepik）

學者指出，硫辛酸有助於舒緩糖尿病周邊神經病變，如手麻、刺痛感；圖為情境照。（圖取自freepik）

●強效抗氧化：中和自由基，並再生其他抗氧化劑（如維生素C、E），延緩老化、降低發炎反應。

●有助減重與肝臟保護的潛力：有研究顯示，硫辛酸可促進脂肪代謝、改善脂肪肝情況。

食物與保健品補充

●天然食物來源：動物內臟，如肝臟、心臟；菠菜、花椰菜、番茄、酵母、馬鈴薯等。

●保健食品：常見劑量為1日300-600毫克，空腹服用吸收率較佳。

洪泰雄提醒，若有糖尿病或神經不適者，補充硫辛酸需留意低血糖風險，劑量過高可能會出現噁心、皮疹、頭痛等副作用；另，孕婦與哺乳婦女應避免自行補充，需諮詢醫師後再服用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中