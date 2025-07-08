林沖過世》攝護腺癌初期無聲無息 醫：年過50應主動檢查

「鑽石歌王」林沖熱愛舞台，歷經攝護腺癌等疾病，不敵病魔病逝。醫師建議年過50歲應篩檢，早期發現可以提早治療。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「鑽石歌王」林沖唱紅許多歌曲，包括《鑽石》、《愛上你怎麼辦》等，近年雖然歷經攝護腺癌等疾病，積極治療多年仍不敵病魔病逝。由於攝護腺癌是「沉默殺手」，初期通常無聲無息無明顯異常，攝護腺癌早期沒有症狀，有高達9成以上的機會，能在早期治癒。醫師建議年過50歲或有家族史民眾應篩檢，及早發現有超過9成的治癒率。

高齡92歲的「鑽石歌王」林沖近年積極與病魔搏鬥，不幸昨日多重器官衰竭病逝。他的乾兒子Kevin指出，林沖這幾年雖然進出醫院頻繁，但仍於2016年起在臺灣及香港完成個人演唱會，也在美國、新加坡等國的教會完成數10場的見證演唱，熱愛舞台的林沖總希望自己最後一刻能倒在舞台上，5月中還以神秘嘉賓的身分出席高雄的藍寶石大歌廳演唱會。

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關於預防攝護腺癌，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」提醒「別等痛才發現」。攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，每天在門診中聽過太多：「我沒症狀、沒家族史、為什麼會中」的疑問。

他說，攝護腺癌在60歲後急遽攀升，攝護腺癌早期沒有症狀，卻有有高達9成以上的機會，能在早期治癒。因此年過50歲或有家族史民眾，應詢問醫師進行篩檢。

張家銘建議透過3項生活習慣，可以遠離疾病誘因，包括避免荷爾蒙干擾，生活中要避免環境荷爾蒙干擾，例如，來自塑膠瓶、農藥、化妝品等物質，會影響體內的雄性與雌性荷爾蒙平衡，引發腫瘤形成機會；吃得健康，多吃十字花科蔬菜如花椰菜、豆類與大蒜，吃富含植物性植化素的飲食能降低癌症風險；減脂肪，肥胖問題、胰島素阻抗，與慢性發炎，都與攝護腺癌有相關。每週至少150分鐘中度有氧運動，例如，快走、游泳、打太極保持健康。

台北榮總泌尿部主任黃逸修在官網衛教資訊指出，大部份攝護腺癌早期是沒有症狀的，但在臨床上若病患反應有解尿不順暢、排尿變慢、排尿次數變多等症狀，因攝護腺癌跟攝護腺肥大有同時存在可能，以上這些症狀也有可能是攝護腺肥大造成，醫師便會幫病患做檢查來區分是否可能為攝護腺癌，主要檢查方式分2種，（1）攝護腺特異性抗原指數PSA，（2）肛門指診，若指診發現有異狀或PSA指數上升，就會再做進一步切片檢查。

黃逸修表示，罹患攝護腺癌的危險因子，包含了年紀、遺傳、種族與飲食等因素，美式飲食熱量高、紅肉及脂肪攝取也較多，這些飲食本來就會增加癌症發生的機會，在攝護腺癌上來說就特別明顯。在日本曾有類似研究，日本當地日本人和在美國日本人相比，在美國的日本人因飲食習慣西化，罹患攝護腺癌比例較高，同樣在美國的下一代日本人，也會比第一代來得更高，與他們飲食更西化有關。

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