中醫大新竹附醫聯手清大 發展腦波診斷揪早期阿茲海默症

中醫大新竹附醫神經科醫師陳睿正（左）示範如何替病患透過腦波診斷抓出是否為早期阿茲海默症患者。圖為情境照，並非當事人。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕58歲許姓竹科某公司CEO，某次簡報中突然忘詞，連公司的基本財報數字都說不出來。起初以為是壓力太大，但幾個月內持續惡化，某次搭高鐵他甚至忘了該在哪裏下車。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經科醫師陳睿正透過他們跟國立清華大學教育學院教授許慧玉、姚在府、以及丁志堅共同開發的早期診斷系統「腦波診斷模型」，搭配電腦化心理評估，發現許男認知功能下降，在進一步的Aβ PET檢查也顯示他腦中有大量β類澱粉蛋白沉積，確診是早期阿茲海默症。

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陳睿正説，阿茲海默症發生原因迄今仍難完全明瞭，但主要跟腦部蛋白質異常、基因遺傳、生活習慣以及環境等等有關，從臨床經驗看，阿茲海默症有早期就醫的趨勢，但對高學歷患者來説，基本的神經心理評估太簡單，因此可能出現測試正常，但其實已罹患早期阿茲海默症的狀況。

前述腦波診斷模型透過非侵入性腦波儀分析記憶相關電位變化，找出尚未出現臨床症狀的早期阿茲海默症徵兆。

這對「亞健康」的、想提早確認自己是否有阿茲海默症高風險者是福音，而這個腦波診斷模型目前正在做研究與臨床測試，未來透過自費檢查，有望成為台灣社區型失智早篩的重要技術。

陳睿正説，由於阿茲海默初期的病人，可能會出現短期記憶力喪失，有些人會有空間感的喪失。

而「腦波診斷模型」就像在玩遊戲、打電動一樣，測試者認識圖像作答，接上腦波儀去偵測測試者在空間上是否有缺損、腦波有沒有異常來提早發現早期的患者。#

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