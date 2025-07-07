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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》拖著走、碎步走 大腦恐不健康

2025/07/07 19:51

醫師說，據國外研究，走路姿態的改變，顯示的不只是老化，也可能是大腦某些地方出了問題，甚至可推測為失智前10年所顯露的端倪；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，據國外研究，走路姿態的改變，顯示的不只是老化，也可能是大腦某些地方出了問題，甚至可推測為失智前10年所顯露的端倪；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走路是最平常不過的動作，但走路狀態其實隱藏很重要的健康警訊。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，依據《刺胳針．老齡健康》研究資料，走路姿態的改變，顯示的不只是老化，也可能是大腦某些地方出了問題，甚至可推測為失智前10年所顯露的端倪。尤其一旦出現拖著走碎步走晃著走跛腳走等狀況，建議務必就醫檢查確認，以期及早發現、及早診斷、及早減緩。

80歲以上長者失智率逾2成

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發布的錄音檔內容指出，據衛福部資料，台灣65歲以上長輩失智症盛行率約為8%，但是年紀越大，比例就越高，到了80歲以上，甚至已超過23%、達四分之一比例。但您可能沒想到，在您或者您關心的長輩記憶力開始明顯變差前，可能整整10年前，走路的方式已經悄悄透露失智風險的線索。也就是說，觀察走路姿勢，與大腦健康其實很有關係。

黃軒所發另則錄音檔內容也提及，依據研究資料，步態改變可能不只因為年紀大，而是大腦健康出問題。簡單來說，大腦裡有很多不同區域，像是額葉、基底核、小腦等，這些區域都要很精密的一起運作，所以當大腦某個地方，比如說負責動作、計畫或者平衡感的地方生病了，走路方式自然也可能出現異常。

碎步走恐與帕金森氏症相關

黃軒進而特別強調，相關研究也指出4種異常步態，可能預示大腦健康問題，例如：拖著走可能與正常壓力性腦積水有關；碎步走則可能指向帕金森氏症；另，若出現跛腳走、晃著走，也顯示步態異常，並建議及早進行診斷。

至於一旦罹患失智症，有機會減緩病情嗎？黃軒表示，依據研究內容，罹病者可嘗試採行以下非藥物方式介入：

認知訓練與職能治療：透過腦力活動、回憶治療、社交團體互動等方式維持語言與社交能力。

規律身體活動：每週運動2-3次，每次30-45分鐘至150分鐘，例如：散步、有氧、太極拳、瑜伽等，可提升腦部血流、肌力和平衡功能，減少退化速度。

健康飲食：推薦地中海飲食、多攝取膳食纖維、深海魚和不飽和脂肪酸，有助腸道健康並降低發炎，且有證據顯示對認知功能有益 。

控制心血管風險因素：嚴格控制高血壓、糖尿病、高血脂，可有效減緩失智進程。

維持社交與心理健康：參加社交活動、多與人互動、學習新事物、保持良好睡眠與壓力管理，可延緩認知衰退 。

醫師說，國外研究指出，一旦罹患失智症，可採行非藥物方式介入，如維持社交與心理健康、規律活動、健康飲食等；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，國外研究指出，一旦罹患失智症，可採行非藥物方式介入，如維持社交與心理健康、規律活動、健康飲食等；情境照。（圖取自freepik）

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