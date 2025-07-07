健康網》中暑6大危險因子一次看 當心「1物」加重脫水風險

營養師說，炎炎夏日體溫調節異常就可能出現熱傷害，其中又以中暑最需小心。想避免中暑，尤應避免暴露於高溫、高濕等危險因子中；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，走在路上一下子就汗流浹背，小心熱傷害！好食課營養師楊筑鈞分享，高溫環境下，體溫調節異常就可能出現熱傷害，其中又以中暑最需小心。容易造成中暑的危險因子，包括：高溫環境、高濕、高強度體力活動、體重過重或肥胖、年齡與健康狀況、酒精與藥物使用；日常應多留意，減少暴露於這些危險中；萬一發生中暑，尤應避免攝取咖啡因，以免增加水分流失，造成脫水。

楊筑鈞於臉書專頁「好食課」與網站發文表示，中暑是指身體長時間暴露在高溫環境下，無法有效散熱而引起的一種症狀。一般來說，身體處在高溫環境中，通常會開始出汗，以維持體溫平衡，也可達到散熱效果。然而，當熱量產生得過快或身體無法有效散熱時，體溫升高就會導致中暑。

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高溫環境年長者、幼兒需多留意

楊筑鈞指出，造成中暑的危險因子很多，大致上可歸類為以下6種，避免暴露於這些危險因子，即可有效預防中暑：

•高溫環境：長時間暴露在高溫環境中，為中暑的主要危險因素。

•高濕度：高濕度會讓身體散熱、汗液蒸發變得困難。

•高強度體力活動：劇烈運動或重度體力勞動會使身體產生更多熱量，增加中暑的可能性。

營養師表示，劇烈運動或重度體力勞動會使身體產生更多熱量，增加中暑的可能性，應盡量避免；情境照。（圖取自freepik）

•體重過重或肥胖：肥胖會增加身體對熱量的負擔，因脂肪組織會隔絕熱量散發。

•年齡和健康狀況：年長者和幼兒對於高溫環境更加敏感，因為他們的身體無法有效調節體溫。此外，患有慢性疾病、心血管疾病或呼吸系統疾病者，也易受到中暑危害。

•藥物和酒精的使用：某些藥物和酒精可能影響身體的水分平衡和散熱能力，增加中暑風險。

如何知道自己是否中暑？楊筑鈞說，中暑症狀會依個人體質或嚴重程度而定，不見得每個人都會發生，但若符合危險因子且有頭痛眩暈、噁心嘔吐、肌肉抽筋、疲勞虛弱、心悸和呼吸急促、意識模糊等症狀，須懷疑是不是中暑，並採取緊急處置。

預防、改善中暑飲食5大重點

楊筑鈞進一步表示，中暑並未有太嚴格的飲食限制，但不建議攝取含有薄荷醇成分、無糖口香糖等食品，因會讓人容易誤判狀態而更易中暑；尤其提醒中暑後應避免攝取咖啡因，以免造成脫水。至於想預防或改善中暑傷害，建議5大飲食重點如下：

●補充鉀離子：鉀可幫助身體排鈉，順便幫助利尿排汗，有助預防中暑，達到散熱功效。

●攝取足夠水分：預防或改善中暑均須補充水分，能促進新陳代謝，喝冷開水有助排汗降溫，但勿一次大口飲水，建議分次小口喝，以免電解質不平衡。

●攝取稀飯：熱中暑可能造成身體組織缺血，腸道黏膜受損及通透性增加。因此中暑後可補充碳水化合物，如稀飯、葡萄糖液等，有助於維持腸道黏膜的健康，增加保護力。

●多吃蔬果：蔬果中富含的抗氧化劑，有助防止細胞損傷，並可幫助身體抗發炎，中暑後應多攝取。

●補充麩醯胺酸：中暑症狀嚴重時可補充麩醯胺酸，有助於增加熱休克蛋白及維護腸黏膜健康。

楊筑鈞強調，炎熱的夏天謹記這些注意事項，便可遠離中暑危險，度過健康夏日。

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