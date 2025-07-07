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健康網》中暑6大危險因子一次看 當心「1物」加重脫水風險

2025/07/07 22:07

營養師說，炎炎夏日體溫調節異常就可能出現熱傷害，其中又以中暑最需小心。想避免中暑，尤應避免暴露於高溫、高濕等危險因子中；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，炎炎夏日體溫調節異常就可能出現熱傷害，其中又以中暑最需小心。想避免中暑，尤應避免暴露於高溫、高濕等危險因子中；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，走在路上一下子就汗流浹背，小心熱傷害！好食課營養師楊筑鈞分享，高溫環境下，體溫調節異常就可能出現熱傷害，其中又以中暑最需小心。容易造成中暑的危險因子，包括：高溫環境高濕高強度體力活動體重過重或肥胖年齡與健康狀況酒精與藥物使用；日常應多留意，減少暴露於這些危險中；萬一發生中暑，尤應避免攝取咖啡因，以免增加水分流失，造成脫水

楊筑鈞於臉書專頁「好食課」與網站發文表示，中暑是指身體長時間暴露在高溫環境下，無法有效散熱而引起的一種症狀。一般來說，身體處在高溫環境中，通常會開始出汗，以維持體溫平衡，也可達到散熱效果。然而，當熱量產生得過快或身體無法有效散熱時，體溫升高就會導致中暑。

高溫環境年長者、幼兒需多留意

楊筑鈞指出，造成中暑的危險因子很多，大致上可歸類為以下6種，避免暴露於這些危險因子，即可有效預防中暑：

高溫環境：長時間暴露在高溫環境中，為中暑的主要危險因素。

高濕度：高濕度會讓身體散熱、汗液蒸發變得困難。

高強度體力活動：劇烈運動或重度體力勞動會使身體產生更多熱量，增加中暑的可能性。

營養師表示，劇烈運動或重度體力勞動會使身體產生更多熱量，增加中暑的可能性，應盡量避免；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，劇烈運動或重度體力勞動會使身體產生更多熱量，增加中暑的可能性，應盡量避免；情境照。（圖取自freepik）

體重過重或肥胖：肥胖會增加身體對熱量的負擔，因脂肪組織會隔絕熱量散發。

年齡和健康狀況：年長者和幼兒對於高溫環境更加敏感，因為他們的身體無法有效調節體溫。此外，患有慢性疾病、心血管疾病或呼吸系統疾病者，也易受到中暑危害。

藥物和酒精的使用：某些藥物和酒精可能影響身體的水分平衡和散熱能力，增加中暑風險。

如何知道自己是否中暑？楊筑鈞說，中暑症狀會依個人體質或嚴重程度而定，不見得每個人都會發生，但若符合危險因子且有頭痛眩暈、噁心嘔吐、肌肉抽筋、疲勞虛弱、心悸和呼吸急促、意識模糊等症狀，須懷疑是不是中暑，並採取緊急處置。

預防、改善中暑飲食5大重點

楊筑鈞進一步表示，中暑並未有太嚴格的飲食限制，但不建議攝取含有薄荷醇成分、無糖口香糖等食品，因會讓人容易誤判狀態而更易中暑；尤其提醒中暑後應避免攝取咖啡因，以免造成脫水。至於想預防或改善中暑傷害，建議5大飲食重點如下：

補充鉀離子：鉀可幫助身體排鈉，順便幫助利尿排汗，有助預防中暑，達到散熱功效。

攝取足夠水分：預防或改善中暑均須補充水分，能促進新陳代謝，喝冷開水有助排汗降溫，但勿一次大口飲水，建議分次小口喝，以免電解質不平衡。

攝取稀飯：熱中暑可能造成身體組織缺血，腸道黏膜受損及通透性增加。因此中暑後可補充碳水化合物，如稀飯、葡萄糖液等，有助於維持腸道黏膜的健康，增加保護力。

多吃蔬果：蔬果中富含的抗氧化劑，有助防止細胞損傷，並可幫助身體抗發炎，中暑後應多攝取。

補充麩醯胺酸：中暑症狀嚴重時可補充麩醯胺酸，有助於增加熱休克蛋白及維護腸黏膜健康。

楊筑鈞強調，炎熱的夏天謹記這些注意事項，便可遠離中暑危險，度過健康夏日。

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