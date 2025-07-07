健康網》盛夏食指大動呷健康 辛香料、水果天然尚好

國健署建議，料理中可適量加入天然辛香料如蔥、薑、蒜等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日高溫悶熱，不少民眾出現食慾不振、情緒浮躁的情況。為協助國人在酷暑中維持良好飲食與健康狀態，國民健康署在臉書分享「開胃3撇步」，鼓勵民眾從天然飲食和生活習慣著手，提升夏季食慾、兼顧營養與健康，包含使用辛香料、水果風味、規律運動。

一、善用天然辛香料，減少身體負擔

國健署建議，料理中可適量加入天然辛香料如蔥、薑、蒜等，取代高鈉或高糖的人工調味料，不僅能提升料理風味，還可降低多餘調味品對身體的負擔。這些食材也具有促進血液循環與增進食慾的功效，是夏季料理的好幫手。

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二、活用水果酸甜開胃，自然又健康

水果富含維生素與天然有機酸，能刺激味蕾、促進唾液與胃液分泌。國健署推薦數道適合夏天的經典料理，例如百香果泡菜、苦瓜鳳梨湯與泰式檸檬椒鹽雞，這些菜色透過酸甜滋味為食慾加分。提醒民眾，為保留水果的營養價值，建議在料理即將起鍋前再加入水果，才能兼顧美味與健康。

國健署說，水果富含維生素與天然有機酸，能刺激味蕾、促進唾液與胃液分泌；圖為示意圖。（圖取自freepik）

三、養成規律運動，促進腸胃蠕動

除了飲食調整，規律運動也是改善食慾不可忽視的一環。國健署指出，適當運動有助於促進新陳代謝與腸胃蠕動，能幫助身體更有效率地吸收營養，讓整體消化系統運作更順暢。民眾可選擇簡單的散步、慢跑或室內有氧運動，即便在高溫天氣也能安全「動」起來。

國健署提醒，夏日飲食宜清淡、均衡，多攝取富含水分與纖維的蔬果，並搭配適量運動，有助於維持身體健康與良好情緒，共同對抗暑氣來襲。

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