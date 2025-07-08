健康網》從舉手到奔跑都靠「它」！ 學者點名4大營養助力

學者指出，攝取雞、魚等優質蛋白質有助於維持肌肉功能；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道什麼是「肌原纖維」嗎？營養學者洪泰雄分享，肌原纖維是肌肉細胞的核心結構，能讓肌肉伸縮、產生力量，自由舉手、跳躍、奔跑；此外，它也與人體的運動表現、肌少症、營養吸收有關，多攝取雞肉或魚等優質蛋白質、維生素D、B群與鋅，有助於維持肌肉功能。

洪泰雄於臉書專頁發文指出，肌原纖維（Myofibril）是肌肉細胞（特別是骨骼肌細胞）裡的核心結構，就像1條條「能收縮的細線」，它們負責讓我們的肌肉能夠伸縮、產生力量與動作。

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肌原纖維小百科

●位置：存在於每1個肌肉細胞（肌纖維）內，1個細胞可含有上千條肌原纖維。

●由「肌節」組成：肌原纖維是1連串肌節（Sarcomere）所構成，肌節是肌肉收縮的最小功能單位。看起來像1節節的火車車廂，在顯微鏡下呈現出明暗相間的橫紋。

●2種蛋白質是關鍵角色：肌動蛋白（Actin）形成「薄絲」、肌凝蛋白（Myosin）形成「厚絲」。它們像鉤子與繩子一樣交互滑動，讓肌肉收縮與放鬆。

洪泰雄以生活物品為喻，肌原纖維就像一條條「小型彈簧」，每1節都能伸縮；當很多條彈簧一起作用時，就能拉動整塊肌肉，讓我們能夠舉手、跳躍、奔跑。

學者表示，肌原纖維就像數條「小型彈簧」，當它們一起作用時，就能拉動整塊肌肉，讓我們能夠舉手、跳躍、奔跑；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄強調，肌原纖之所以重要，是因為它與我們的生活息息相關，例如運動表現、肌少症與營養吸收等3方面：

●運動表現：肌原纖維越多、越強壯，肌肉力量與耐力就越好。重訓可以刺激肌原纖維變粗，進而增強肌肉力量。

●肌少症：年紀增長時，肌原纖維數量與功能下降，造成肌肉流失（肌少症），提高跌倒與骨折風險。

●營養：優質蛋白質（如雞胸肉、魚、豆製品）能提供肌原纖維合成所需的原料；適量補充維生素D、B群與鋅，也能幫助維持肌肉功能。

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