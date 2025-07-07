丹娜絲走後 南市登革熱恐拉警報

颱風過後積水容器大增，恐衍生登革熱疫情，南市環保局呼籲市民加強清理住家內外積水容器。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風橫掃台南，各地災情慘重，颱風大雨過後，積水容器大增，也讓登革熱疫情也拉警報。南市環保局表示，雨後環境有利於登革熱病媒蚊孳生，恐衍生登革熱疫情，呼籲市民注意並加強清理住家內外積水容器及環境，避免孳生病媒蚊。

南市環保局統計，今年至6月底，南市已查獲315件陽性容器及環境髒亂等案件632件，全部依法舉發裁處，呼籲市民務必留意自家環境清潔、私有空地整頓，避免衍生登革熱疫情及受罰。

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南市環保局表示，南部已進入登革熱病媒蚊好發季節，各行政區入夏後誘卵桶監測指數上升，已派員加強環境巡查，上個月社區環境巡查，查獲孑孓陽性率達70％，而工地尤其嚴重，查獲孑孓陽性率更高達90％。

環保局表示，颱風大雨過後，積水容器大增，呼籲民眾務必巡查自家環境清除孳生源，包括居家盆栽、雜物、水桶積水，空地菜園應留意儲水桶加蓋及帆布積水，不用的水桶刷洗倒置，雨後一週內務必落實「巡、倒、清、刷」，避免孳生登革熱病媒蚊。

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