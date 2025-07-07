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健康網》久坐不動「超傷心」！ 研究：每日運動也難防
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每日運動看似健康，但若平時經常久坐不動，還是有損心臟健康！營養師科提斯引述1項國外研究指出，儘管每週運動150分鐘以上，但只要其他時間都是坐著，還是有可能會增加罹患心血管疾病風險。
久坐影響基因 降低運動成效
科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，運動跟久坐生活型態牽涉身體很多基因，例如有氧運動牽涉到897個基因、阻力運動牽涉到2504個基因、久坐型態牽涉到1576個基因。影響的基因可能獨立或重疊，因而單獨或交叉影響身體反應。
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他分享，在1項以臥床為模型的研究發現，9天臥床之後，即使進行4週規律的激烈運動，葡萄糖及脂質的代謝及運輸仍有可能無法恢復正常。因此，長期久坐的生活型態，極有可能會損害運動效果。
久坐損心臟代謝 適時走動是關鍵
他提到，久坐會影響到心臟代謝機制，如葡萄糖氧化、脂肪氧化運輸及合成、粒腺體功能、發炎、氧化還原失衡、胰島素訊息傳遞、血管血流及剪切速率及血管重塑，進而增加肥胖、慢性呼吸系統疾病、第2型糖尿病、心血管疾病和癌症等慢性非傳染性疾病（NCD）的風險。
最後，科提斯提醒，除了保持規律運動以外，坐久了還是要站起來動一動、走一走。他分享自己的做法，配合蕃茄鐘計時器，專注40分鐘便站起來休息10分鐘，如此，讓身體休息的同時，也可以打破久坐的持續時間。
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