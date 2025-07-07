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丹娜絲颱風過後 環境部：做好巡倒清刷 預防登革熱

2025/07/07 13:44

環境部提醒民眾，雨後應儘速檢查住家內外及周圍環境，並落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，清除積水容器等可能孳生病媒蚊的地方。（圖取自環境部臉書專頁）

環境部提醒民眾，雨後應儘速檢查住家內外及周圍環境，並落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，清除積水容器等可能孳生病媒蚊的地方。（圖取自環境部臉書專頁）

〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風為台灣帶來強風、豪雨，今（7日）雖已消散，但各地仍有降雨，導致部分地區積水或淹水，且近期有部分縣市傳出登革熱疫情。環境部環境管理署提醒，風災後1週是防治登革熱的關鍵時期，提醒民眾在雨後應儘速檢查住家內外及周圍環境，主動檢查居家周遭積水處，務必落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，清除積水容器等可能孳生病媒蚊的地方，降低傳染病感染風險。

環境管理署說明，登革熱是由蚊子叮咬傳播病毒，颱風過後的間歇降雨易使住家環境出現積水容器，為病媒蚊提供孳⽣機會。若病媒蚊在積水中產卵，約1週後就能羽化為登革熱病毒傳播媒介，至2週左右恐使病媒蚊密度上升。

環境管理署提醒民眾，大雨後應檢查居家戶內外環境，並徹底執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，包括：「巡檢」家中及周圍的花瓶、水盤、樹洞、天溝、廢水桶、寶特瓶、鍋碗、水盆、盆栽底盤及廢輪胎等易積水物品與積水處，並將積水「倒掉」或弄乾，不需要的物品應分類「清除」，留下的物品要徹底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善收納或倒置，避免再次積水。

環境管理署呼籲，在清除垃圾時，將易腐敗、發臭物品與大型廢棄物分開清理，若有較大型的廢棄家具、浴缸等廢棄容器，可聯絡當地清潔隊清運。使用中的儲水容器則務必定期刷洗，並加蓋或加掛細網，預防病媒蚊孳生。

環境管理署表示，風災後清理家園、加強環境清潔消毒的同時，須做好手腳安全防護，以避免受傷，更要特別注意飲用水及食物衛生，飲用水須徹底煮沸或飲用包裝水。

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