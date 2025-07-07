「刮」出你的身體密碼 北市衛生局籲民眾早期篩檢

（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕113年臺北市死因統計資料顯示，癌症為臺北市10大死因榜首。台北市衛生局與台灣癌症基金會合作，今（7）舉辦「健康特務行動：刮出你的身體密碼」癌症篩檢線上刮刮卡活動記者會，鼓勵民眾篩檢，早期發現、早期治療，並邀請演員劉亮佐、藝人趙小僑及其兒子劉子銓一家3口，一起擔任癌症篩檢代言人。衛生局呼籲，只要居住於台北市，並符合癌症活動篩檢資格者，即可參加線上刮刮卡活動，總獎金高達30萬元。

台北市衛生局局長黃建華表示，針對癌症來講，早期發現、早期治療，到整體的追蹤，預防癌症，在過程中，篩檢還是更重要的一關。去年乳癌、子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢，台北市總共篩檢了52萬人次，其中6千多名例癌前病變。

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這次活動邀請劉亮佐、趙小僑與劉子銓一家3口擔任「健康特務」，共同拍攝宣傳片。劉亮佐分享，他曾聽醫生說過，「如果癌症要來，你不會提前知道。」不過，因為聽過他朋友檢查罹患大腸癌1期，而後早期治療痊癒的經驗，他也發現，「你可以提早檢查出癌症。健康真的不能偷懶！」

宣布自1日起至10月31日，凡居住臺北市且符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌活動篩檢資格者，即可參加線上刮刮卡活動，獎項高達千餘名，未刮中者，還可參加「隱藏寶藏加碼獎」，有機會抽中首爾來回雙人機票及飯店住宿券，活動總獎金高達30萬元。

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