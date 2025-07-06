丹娜絲颱風》彰化明天停班課 彰基門急診正常營運

彰化秀傳醫院不受颱風影響，門診、住院與急診的服務照常。（資料照）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲颱風威力增強，彰化縣也宣布明天（7日）停班停課，彰化基督教醫院則是急診、門診、住院及各項醫療服務一切正常運作，彰化秀傳醫院表示，門診、急診、住院一切正常，除了極少數醫師因交通與風雨關係請假，但仍會有代診醫師為患者服務。

彰基醫院指出，彰基不受颱風假影響，明天無論是急診、門診、住院，或是各項醫療服務，全部正常運作，患者與民眾在颱風天出門，以安全為最高考量。

請繼續往下閱讀...

秀傳醫院指出，因應颱風來襲，除了極少數門診醫師因交通關係請假，但仍會有代診醫師來服務，颱風假門診異動表可以查詢醫院網站。而交通車基於行車安全，也有進行調整，彰濱秀傳醫院往返兩院交通車，更改為「假日班次」行駛，請民眾到院就診，必須注意自身安全。

彰基不受颱風影響，門診、住院與急診一切如常。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法