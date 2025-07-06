自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

丹娜絲颱風》彰化明天停班課 彰基門急診正常營運

2025/07/06 20:57

彰化秀傳醫院不受颱風影響，門診、住院與急診的服務照常。（資料照）

彰化秀傳醫院不受颱風影響，門診、住院與急診的服務照常。（資料照）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕丹娜絲颱風威力增強，彰化縣也宣布明天（7日）停班停課，彰化基督教醫院則是急診、門診、住院及各項醫療服務一切正常運作，彰化秀傳醫院表示，門診、急診、住院一切正常，除了極少數醫師因交通與風雨關係請假，但仍會有代診醫師為患者服務。

　彰基醫院指出，彰基不受颱風假影響，明天無論是急診、門診、住院，或是各項醫療服務，全部正常運作，患者與民眾在颱風天出門，以安全為最高考量。

　秀傳醫院指出，因應颱風來襲，除了極少數門診醫師因交通關係請假，但仍會有代診醫師來服務，颱風假門診異動表可以查詢醫院網站。而交通車基於行車安全，也有進行調整，彰濱秀傳醫院往返兩院交通車，更改為「假日班次」行駛，請民眾到院就診，必須注意自身安全。

彰基不受颱風影響，門診、住院與急診一切如常。（資料照）

彰基不受颱風影響，門診、住院與急診一切如常。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中