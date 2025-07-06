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健康網》盛夏「鎖」活力、「管」健康！ 漁業署揭挑鎖管撇步

2025/07/06 19:10

漁業署分享，選購鎖管時，最好挑8公分以上的小卷，以利海洋漁業永續利用。（資料照）

漁業署分享，選購鎖管時，最好挑8公分以上的小卷，以利海洋漁業永續利用。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕透抽、小卷是我們經常聽到、吃到的海鮮，它們有個統稱名為「鎖管」！漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享，鎖管依體型又分為咪卷、小卷、中卷、透抽、砲管；食用上，最好挑選8公分以上的小卷，像咪卷體型就過小（約7公分），不建議食用。

漁業署介紹，鎖管，擁有8隻腕和2隻觸腕，身體呈圓筒型，眼睛上覆有透明膜，體內有薄薄的透明內殼，在販售上會依外套膜長的體型大小，分為咪卷、小卷、中卷、透抽、砲管。其中，咪卷體型太小、尚未成熟，不建議食用，選購時最好挑8公分以上的小卷，以利海洋漁業永續利用。

漁業署表示，鎖管依外套膜長的體型大小，分為咪卷、小卷、中卷、透抽、炮管。（圖取自漁業署臉書）

漁業署表示，鎖管依外套膜長的體型大小，分為咪卷、小卷、中卷、透抽、炮管。（圖取自漁業署臉書）

鎖管營養小百科 富含B12及鋅

漁業署指出，頭足類生物所含的膽固醇是不會造成人體血液中膽固醇濃度負擔的「固醇類」，食用時只要去除內臟，它就是擁有高蛋白、低脂、低熱量，富含大量維生素B12及鋅、EPA及DHA，能幫忙維持滿滿活力的美食，最適合夏季喜愛清爽海味的民眾享用。

漁業署分享，每100公克鎖管的營養價值：熱量約72大卡、脂肪0.4公克、蛋白質16公克、鋅1.7毫克、B12有4.22微克。

漁業署指出，鎖管是低脂、低熱量且高蛋白的海味，每100公克熱量約72大卡、脂肪0.4公克、蛋白質16公克。（資料照）

漁業署指出，鎖管是低脂、低熱量且高蛋白的海味，每100公克熱量約72大卡、脂肪0.4公克、蛋白質16公克。（資料照）

鎖管捕撈重點 東北、澎湖漁獲量最鉅

漁業署表示，每年的3-10月是臺灣沿近海鎖管的棒受網漁期，漁場主要分布在台灣東北部及澎湖週邊海域。船隻會利用鎖管的趨光性，使用集魚燈引導鎖管魚群集中捕撈。這也使臺灣東北及澎湖等海域擁有最著名的燈火漁業。

鎖管有日週垂直洄游的特性，每年在春季（3-5月）與秋季（9-11月）共2個產卵期，比起其他海鮮，生命週期短且成長快速，在食物鏈中屬中低階的海鮮，只要管理得宜，就是值得推廣的永續海鮮。

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