健康網》定期盤點瓶瓶罐罐！ 食藥署：過期化粧品快淘汰

食藥署提醒，定期檢視化粧品的效期，淘汰過期或變質的產品，確保您的使用安全，才是明智的選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有多久沒檢查過自己的化粧品了呢？會不會捨不得丟掉過期的產品，覺得很浪費？食藥署提醒大家，依據「化粧品衛生安全管理法」的規定，化粧品必須標示保存期限、製造日期或有效期間，定期檢視化粧品的效期，淘汰過期或變質的產品，確保您的使用安全，才是明智的選擇！

食藥署表示，化粧品一旦開封，內容物會開始與空氣接觸，隨著時間流逝，加上不同存放的環境條件（如溫度、濕度）及使用習慣，產品品質會逐漸改變。因此，化粧品最好在期限內用完，並時時注意外觀是否出現變化，如顏色改變、出現異味、結塊或分層等。若發現這些現象，請果斷將它丟掉。

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另外，過期或需要丟棄的化粧品不建議直接全部倒進水槽，也不要隨意丟棄。建議將殘餘的內容物用廢報紙或布料吸附後，放入垃圾袋並交由清潔隊處理，空瓶則交給資源回收，如此才能減輕環境的負擔。

食藥署表示，化妝品如出現顏色改變、出現異味、結塊或分層等現象，請果斷將它丟掉；圖為情境照。（圖取自freepik）

提醒大家，購買化粧品時要保持理性，別因為打折或促銷就一口氣買太多，否則很容易因為擺放過久而造成過期或變質。如不小心使用了過期或變質的化粧品，可能會引發肌膚問題，例如過敏、紅腫、脫皮，甚至更嚴重的接觸性皮膚炎，還可能留下色素沉澱。因此，定期檢查手邊的化粧品，適量購買，是成為化粧品安全達人的關鍵！

最後，如果消費者在正常或合理使用化粧品後出現肌膚不適，請立即就醫，並攜帶使用的化粧品（包括全成分標示）告知醫師你的症狀及日常生活情形。也可以到食藥署的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」進行通報。想要掌握更多化粧品的安全資訊嗎？快來關注「TFDA化粧品安全使用」臉書粉絲團，隨時獲取最新的化粧品選購及使用小知識！

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1008期

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