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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏季三伏貼療效佳！「健康貼灸333守則」助攻免疫力

2025/07/06 20:00

中醫指出，「三伏貼」療法正值施行高峰期，建議民眾善用三伏天人體陽氣最旺盛的時候，進行穴位貼灸。（圖擷取自扶原中醫診所臉書）

中醫指出，「三伏貼」療法正值施行高峰期，建議民眾善用三伏天人體陽氣最旺盛的時候，進行穴位貼灸。（圖擷取自扶原中醫診所臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入2025年盛夏，民眾迎來傳統中醫「冬病夏治」的重要時機。扶原中醫診所中醫師在臉書發文指出，「三伏貼」療法正值施行高峰期，建議民眾善用三伏天人體陽氣最旺盛的時候，進行穴位貼灸，有助於強化免疫力、減緩過敏症狀與改善慢性疾病。「調整過敏體質333守則」，建議每年「三伏天」搭配「三伏貼」，連續貼「3年」，可以幫助身體提高免疫抵抗力。

俗語有云：「夏至三庚數頭伏」，意即從夏至起第三個庚日為「初伏」，標誌著三伏天的開始。今年三伏天從7月20日初伏開始，依序為中伏（7月30日至8月8日）、末伏（8月9日至8月18日），並延長至加強貼階段（8月19日至8月28日），總共40天。

三伏貼助冬病夏治 調節體質從炎夏開始

三伏貼（又稱三伏天灸）是中醫傳統療法之一，強調「以熱治寒」，利用夏季陽氣旺盛的時機，將特製中藥敷貼於穴位上，加強氣血運行，達到驅寒除濕、緩解體質虛寒及秋冬常見過敏或呼吸道疾病的效果。

專家指出，配合「健康貼灸333守則」——三伏天貼灸連續三年進行三個階段，有助提升免疫細胞TH1活性，抑制TH2反應，減少過敏發炎反應的發生。研究顯示，三伏貼能改善哮喘、過敏性鼻炎、慢性阻塞性肺病（COPD）等疾病狀況，並明顯降低門診就醫次數，提升患者生活品質。

中醫指出，「三伏貼」有助於強化免疫力、減緩過敏症狀與改善慢性疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，「三伏貼」有助於強化免疫力、減緩過敏症狀與改善慢性疾病；圖為情境照。（圖取自freepik）

科學研究力挺 臨床效果明確

多項國內外研究證實三伏貼療效：可降低兒童哮喘急性發作與復發頻率、對COPD急性加重具預防作用、改善鼻炎症狀與生活品質、哮喘與鼻炎症狀顯著改善，副作用極少。台北市立聯合醫院研究亦指出，接受三伏貼療程的氣喘與鼻炎患者，平均就診次數大幅下降。

三伏貼非人人適用 注意事項要留意

雖然三伏貼療效獲得肯定，但並非所有人皆適用。中醫師提醒，以下族群應避免貼灸：發燒、感冒、皮膚有傷口、孕婦、一歲以下嬰兒、嚴重心肺功能不足者。

貼灸時間方面，成人建議每次貼敷2至4小時，兒童建議30分鐘至2小時，如有不適應立即取下。貼敷期間也應避免劇烈運動、曝曬或泡冷水，並禁食生冷、辛辣食物。若出現紅腫、水泡或過敏反應，應立即移除藥布並尋求醫師診治。民眾也可在中醫師指導下，搭配針灸或其他中西醫療法，以達最大療效。

醫師呼籲 三伏貼療法應審慎進行

扶原中醫診所強調，三伏貼雖為非侵入性療法，但仍屬中藥貼灸，建議由專業醫師評估體質與病況後再行施作，以確保安全與效果兼顧。 

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