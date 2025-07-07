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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》預防胃癌從「公筷母匙」做起！ 國健署推「保胃5招」

2025/07/07 09:28

國健署呼籲民眾在日常生活中落實「公筷母匙」，並避免共杯共食，以減少幽門桿菌的傳播機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署呼籲民眾在日常生活中落實「公筷母匙」，並避免共杯共食，以減少幽門桿菌的傳播機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民健康署111年癌症登記資料顯示，當年度新診斷的胃癌個案超過4000人，胃癌已成為不可忽視的健康威脅。國健署於臉書發文指出，導致胃癌的危險因子包括環境、飲食、免疫系統異常、慢性胃病及最關鍵的「幽門螺旋桿菌感染」。

研究證實，約8至9成的胃癌與幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）感染有關。感染者罹患胃癌的風險高出未感染者6至10倍，世界衛生組織也早在1994年即將其列為第一級致癌物。幽門螺旋桿菌會導致胃部慢性發炎、潰瘍，進一步演變為萎縮性胃炎或黏膜腸化生等癌前病變，終致胃癌。

口口相傳不可輕忽 餐桌防疫公筷母匙

幽門螺旋桿菌主要透過「經口傳染」傳播，家庭成員共用餐具、杯碗容易造成交叉感染。為降低家庭內感染風險，國健署呼籲民眾在日常生活中落實「公筷母匙」，並避免共杯共食，以減少幽門桿菌的傳播機會。

國健署提醒，養成良好生活習慣，加上定期檢查與早期治療，就能大幅降低胃癌的發生率；情境照。（圖取自shutterstock）

國健署提醒，養成良好生活習慣，加上定期檢查與早期治療，就能大幅降低胃癌的發生率；情境照。（圖取自shutterstock）

胃癌防治5守則 呼籲全民重視

面對胃癌高風險，國健署也提出「保胃5招」：

1. 健康飲食。

2. 良好飲食習慣（如不共杯共食）。

3. 規律運動。

4. 遠離菸酒與檳榔。

5. 出現腸胃不適應立即就醫。

養成良好生活習慣，加上定期檢查與早期治療，就能大幅降低胃癌的發生率，守護民眾健康。

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