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健康網》預防胃癌從「公筷母匙」做起！ 國健署推「保胃5招」
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕根據國民健康署111年癌症登記資料顯示，當年度新診斷的胃癌個案超過4000人，胃癌已成為不可忽視的健康威脅。國健署於臉書發文指出，導致胃癌的危險因子包括環境、飲食、免疫系統異常、慢性胃病及最關鍵的「幽門螺旋桿菌感染」。
研究證實，約8至9成的胃癌與幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）感染有關。感染者罹患胃癌的風險高出未感染者6至10倍，世界衛生組織也早在1994年即將其列為第一級致癌物。幽門螺旋桿菌會導致胃部慢性發炎、潰瘍，進一步演變為萎縮性胃炎或黏膜腸化生等癌前病變，終致胃癌。
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口口相傳不可輕忽 餐桌防疫公筷母匙
幽門螺旋桿菌主要透過「經口傳染」傳播，家庭成員共用餐具、杯碗容易造成交叉感染。為降低家庭內感染風險，國健署呼籲民眾在日常生活中落實「公筷母匙」，並避免共杯共食，以減少幽門桿菌的傳播機會。
胃癌防治5守則 呼籲全民重視
面對胃癌高風險，國健署也提出「保胃5招」：
1. 健康飲食。
2. 良好飲食習慣（如不共杯共食）。
3. 規律運動。
4. 遠離菸酒與檳榔。
5. 出現腸胃不適應立即就醫。
養成良好生活習慣，加上定期檢查與早期治療，就能大幅降低胃癌的發生率，守護民眾健康。
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