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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃出自癒力！學者：6大類食物啟動免疫與造血功能

2025/07/07 07:28

雞蛋、魚類、豬肝等富含優質蛋白質與鐵、維生素B12，是構成白血球、紅血球與血小板的基礎原料；圖為示意圖。（圖取自freepik）

雞蛋、魚類、豬肝等富含優質蛋白質與鐵、維生素B12，是構成白血球、紅血球與血小板的基礎原料；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調快速、壓力大，身體常在不知不覺中拉響警報。想要提升免疫力、強化身體修復能力？答案或許就藏在你每天吃下的食物裡。營養學者洪泰雄在臉書發文指出，從「6大類食物」系統性攝取營養，有助於強化白血球、紅血球及血小板的功能，進而啟動人體的自癒力與防禦力。

一、全穀根莖類——免疫細胞的能量來源

全穀與根莖類食物不僅提供紅血球與免疫細胞所需的葡萄糖能量，也富含維生素B群，有助於紅血球成熟與神經修復。糙米、地瓜、紅藜等複合型碳水可穩定血糖，降低免疫壓力，是日常餐桌不可或缺的主食選擇。

二、豆魚蛋肉類——造血系統的關鍵營養

黃豆、雞蛋、魚類、豬肝等富含優質蛋白質與鐵、維生素B12，是構成白血球、紅血球與血小板的基礎原料。尤其Omega-3脂肪酸可調節免疫反應、抗發炎，幫助身體加速傷口癒合、預防貧血，強化整體自癒力。

三、蔬菜類——綠色營養啟動細胞修復

深綠色蔬菜如菠菜、青花菜、地瓜葉等富含維生素C、葉酸、維生素K與抗氧化物，可促進腸道菌相平衡，強化免疫功能。同時，維生素K協助血小板正常凝血，抗氧化物則可降低細胞發炎與損傷。

奇異果等水果是維生素C與植化素的寶庫。除了幫助鐵質吸收、促進膠原蛋白合成，幫助組織修復；圖為示意圖。（圖取自freepik）

奇異果等水果是維生素C與植化素的寶庫。除了幫助鐵質吸收、促進膠原蛋白合成，幫助組織修復；圖為示意圖。（圖取自freepik）

四、水果類——天然維生素的防禦力補給站

芭樂、奇異果、藍莓等水果是維生素C與植化素的寶庫。除了幫助鐵質吸收、促進膠原蛋白合成，還能提升白血球警覺性與組織修復能力。長期攝取也有助於維持血管彈性、調節血小板凝聚功能。

五、乳品類——神經與免疫的雙重調節

牛奶、優格、起司等乳品含有豐富的蛋白質與維生素B12，是紅血球健康的重要因子。鈣與鎂則協助神經傳導與免疫系統穩定運作，是日常飲食中不可忽視的一環。

六、油脂與堅果種子類——好油養出好免疫

橄欖油、亞麻仁油、核桃、南瓜子等富含Omega-3脂肪酸、鋅、硒與維生素E，有助於細胞膜穩定與發炎控制。這類「好油脂」不僅能幫助白血球抗發炎，還能強化紅血球與血小板的功能，維持止血反應平衡。

吃對6類食物 打造修復體質

洪泰雄強調，6大類食物在人體免疫與造血系統中各司其職，從能量供給、細胞建構到發炎調節，每一口食物都是啟動健康的關鍵。當白血球能強力出征、紅血球高效運氧、血小板精準止血，身體的自癒力將自然運轉，為健康打下堅實基礎。他提醒民眾，不妨從今天開始檢視飲食是否均衡攝取這六大類食物，從生活中一點一滴累積健康，自癒從餐桌開始。

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