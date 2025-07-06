健康網》祛濕、健脾、養陰防小暑！ 中醫推3類食物 絲瓜入列

中醫指出，長夏養生要以養脾為主，可以吃助於排濕的絲瓜、薏仁、綠豆等食物。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小暑節氣將至，當心炎熱暑氣傷身！昌盛堂中醫診所中醫師黃玉芬於臉書專頁發文分享，小暑，是24節氣中的第11個節氣，古代素有「小暑大暑，上蒸下煮」之說，是一年中高溫逐漸增強、濕氣漸盛的時候。她列出有助於防範暑氣的3類食物，如祛濕的絲瓜、健脾的紅棗、養陰的沙參等。

黃玉芬提到，小暑過後，如蒸籠般悶熱的天氣常讓人感到心浮氣躁、食慾不振。不少人在這段時間為了降溫解渴，喜歡大啖冰品、冷飲、生食，容易傷及脾胃，臨床上出現腸胃症狀特別多。中醫認為「春夏養陽」，應順應節氣變化、適當清熱祛暑、養陰健脾，才能安然度過盛夏，不讓暑氣傷身。

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小暑常見不適 頭暈、胸悶又煩躁

黃玉芬分享，傳統節氣將小暑到處暑之間稱為「長夏」，橫跨7、8月。夏日酷暑容易影響人體生理機能，往往導致體質虛弱的人毛孔排出汗液不暢快，進而引起濕熱，悶在身體裡面，耗損陽氣，導致脾胃功能失調，食物不能很好地被消化吸收、食慾變差還不想進食。

她表示，脾胃之氣升發不利，則會出現身體沉重、發懶、食慾不佳、腹脹、腹瀉，伴隨精神不濟、胸悶、頭暈、頭痛、頭重、煩躁口渴的狀況，這稱為「疰夏」。因此，平時素有「氣陰兩虛」或「脾氣虛弱」之人，要特別注意被外界環境變化所引動的情形。

中醫表示，脾胃功能失調會出現身體沉重、發懶、食慾不佳等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

小暑飲食重點 祛濕、疏肝健脾

●排濕：黃帝內經提到「長夏應脾而變化」，長夏養生要以保養脾臟為主，脾胃狀況好，氣的升降出入便能如常運作，全身的津液輸佈及水分代謝才會正常。推薦服用藿香、佩蘭、薏仁、綠豆、絲瓜等。

●養肝健脾：可依著「酸辛化甘」理念來飲食。比如「酸」能收澀，少量不僅能疏肝，還能助長食慾，推薦食用洛神、烏梅、山楂等；「甘味」則能養脾，如酸辣湯（建議勾芡不宜太厚）、山藥、紅棗、雞蛋、牛奶、蜂蜜、蓮藕、木耳等。

●養陰：暑濕或暑熱久了容易出現氣陰不足的情況，當疲倦、口乾舌燥、汗出多、胸悶感襲來，可以選擇麥冬、西洋參、沙參、玉竹來益氣養陰。

日常保健5重點

●飲食：避免過量冷飲或生冷食，尤其激烈運動後更需避開。

●空調：不要直吹頭部、腹部。

●穿搭：近幾年流行的露肚裝，也應少穿以免風寒入侵腹部影響腸胃、婦科。

●運動時間：盡量錯開正午高溫期在戶外運動，且運動後應即時補水或補充電解質。

中醫提醒，小暑期間，盡量避免在正午高溫時段於戶外運動，且運動後應即時補水或電解質；圖為情境照。（圖取自freepik）

●穴位按摩：

1.合谷穴：

位置：手背，第1、2掌骨之間，約當第二掌骨橈側的中點處取穴。

功效：開關通竅，清熱解表。

2.風池穴：

位置：位於頸後枕骨下緣、兩筋外側凹陷處，按之微微痠脹可緩解肩膀肌肉僵硬。

功效：緩解頸部僵硬，祛風解表，舒緩頭痛。

3.內關穴：

位置：前臂內側兩筋之間，手腕橫紋上3指幅的高度。

功效：調節腸胃系統，達到止吐、止嗝、消脹氣的效果。另j外，還可寧心安神、寬胸理氣。

4.手解穴：

位置：手掌朝上，於第5掌骨與第4掌骨之間，握拳時小指尖所觸之處。距掌指橫紋1寸為手解1穴。手解1穴近端5分為手解2穴。

功效：手解穴為董氏32解穴之一，董氏奇穴的重要穴位，效果神速，是最佳之止痛穴。

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