健康網》園藝是「大腦健身房」 長庚推VR園藝強化長輩認知

園藝活動有助維持大腦功能，讓人活得更健康，更能強化長輩認知；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕園藝活動有助維持大腦功能，讓人活得更健康。現在，有越來越多失智症患者也透過農場的綠色處方而受惠。專家指出，自然療法可以增加身體活動量和社交聯繫，同時減輕壓力，這對血壓、血糖控制和健康體重有多重的連鎖反應，從而降低失智症等疾病的風險。因此，挪威鼓勵日間照護服務的民眾，能走進農場；國內則有長庚團隊開發VR園藝任務，強化長輩心智認知功能。

《BBC》報導，來自挪威的瑪麗安娜・羅格塔德（Marianne Rogstad）是退休奶奶，她曾在瑞士擔任飯店接待工作長達50年，天天接觸不同的語言與文化。但當她退休回到挪威後，卻被診斷出失智症，不久便開始封閉自己，失去過去那些讓她大腦活躍的刺激來源。直到她到奧斯陸郊外的「護理農場」（Impulssenter），情況才轉變。

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羅格塔德每週在護理農場待3天，種菜、餵牛，享受大自然的輕鬆愜意。挪威的「護理農場」模式為失智症患者以及更多追求健康生活的人們，提供具有希望的「綠色處方」。

溫哥華家庭醫生、加拿大不列顛哥倫比亞大學研究員梅麗莎・藍（Melissa Lem）說，自然療法可以增加身體活動量和社交聯繫，同時減輕壓力，這對血壓、血糖控制和健康體重有多重積極的連鎖反應，從而降低失智症等疾病的風險。「我們都知道，更多的身體活動可以改善身心健康，而園藝能進一步強化這些益處，」她說。

科學證實：園藝是「大腦的健身房」

新數據揭示了園藝的益處。愛丁堡大學的研究人員進行了一項開創性的研究，探討園藝活動與人類一生中智力變化之間是否存在關聯。研究比較了11歲和79歲參與者的智力測驗分數。結果顯示，花時間進行園藝活動的人，其認知能力的提升的程度，比從未或很少進行園藝活動的人更大。該研究的研究員珍妮·科利（Janie Corley）說，參與園藝活動、學習植物知識，或是日常維護花園，這些過程都需要動用到大腦的多種複雜功能，例如，記憶力和執行功能。

科利表示，這些益處有一部分可能與「用進廢退」的認知理論有關。這個理論指出，人的大腦功能在年老後是否仍然靈活，大多數取決於平常是否常使用。如果不再做那些能刺激大腦特定區域的事情，那些區域的功能就會逐漸退化。

園藝不只應用在農場幫助長者，也能結合科技，達到提升認知的效果。舉例來說，長庚大學職能治療系吳菁宜、莊宜靜與電機系林韋丞等教師跨領域合作，打造虛擬實境（VR）園藝情境任務，設計整套心智活動訓練，讓高齡者可以沉浸其中，強化心智與促進認知功能進步。

研究團隊應用高解析度大於1000dpi與幾近同步的顯示面板，採用已有實證驗證的訓練活動，讓認知衰退的長者沉浸於虛擬實境，在最貼近其生活情境的場景，讓長者從事感興趣的大腦園藝訓練活動。

這項透過一系列情境任務，可提升長輩各式基本與進階認知功能，包含持續性、分散性注意力，以及處理速度能力、工作記憶力與執行功能。系統還可視長者的執行表現，決定難度提高或降低，能給予更適切的挑戰任務。

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