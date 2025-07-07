健康網》別再誤會雞蛋、海鮮！ 醫揪膽固醇高「真正元凶」

醫師表示，影響膽固醇的最大因素是「飽和脂肪酸高」的豬肉或牛肉；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人覺得雞蛋、海鮮膽固醇含量高，對健康威脅大。然而，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，真正影響膽固醇的其實是豬肉或牛肉這等「飽和脂肪酸」。

蕭捷健分享，根據1項國外研究提出的升膽固醇指數（Cholesterol-Saturated Fat Index, CSI）公式，能快速判斷食物升高膽固醇的能力，計算方式為：「CSI＝0.05×膽固醇（毫克）＋1.01×飽和脂肪酸（公克）」。

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他舉例，像1片100公克的豬五花肉升膽固醇指數約為「0.05×70＋1.01×15＝18.65」；而1顆50公克的雞蛋升膽固醇指數約為「0.05×186＋1.01×1.6＝10.92」。

從上述數值來看，豬五花的飽和脂肪指數遠大於雞蛋，造成的健康影響較大。不過，雖然雞蛋膽固醇沒那麼高，1天也不要攝取超過3顆，因為人體內膽固醇約有80%由自身合成，而飽和脂肪酸正是合成膽固醇的重要原料之一。

最後，蕭捷健提醒，比起在意雞蛋跟海鮮帶來的膽固醇問題，真正該注意的是像豬五花這種飽和脂肪含量高的食物，日常飲食還是要以富含omega-3脂肪酸的魚肉為主。

醫師建議，想好好控制膽固醇，日常飲食以富含omega-3脂肪酸的魚肉為主較佳；示意圖。（圖取自freepik）

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