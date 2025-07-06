在家也能做X光檢查！雲林在宅急症照護導入百萬儀器

居家醫師靈活運用簡易式腳架與X光設備，迅速完成拍攝前的設置與定位。（台灣在宅醫療學會提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府去年起與台灣在宅醫療學會攜手合作，推出在宅急症照護雲林加值方案，今年6月前已收治79名個案，縣府更導入百萬元的攜帶式X光機，利於居家醫師方便進一步判讀，提升在宅醫療診斷效率與精準度。

雲林縣衛生局長曾春美表示，去年中旬創全國之先首推在宅急症照護雲林加值方案，推動醫事人員在宅急症培力、可攜設備與遠距支援等，現已有台大雲林分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院成立3支共同照護小組，今年6月前收治79名個案，較去年試辦期間成長八成。

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攜帶式X光機是「在宅急症照護」中的關鍵診斷設備，重量僅3.2公斤，搭配移動式支架（台灣在宅醫療學會提供）

曾春美表示，考量方便居家醫師精準判讀，導入造價百萬的攜帶式X光機，合法用於病患家中及機構內的便攜診斷設備，搭配移動式支架使用，容易設置於各種地形及地點，提升急症辨識速度。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔表示，日前服務縣內一名9旬老翁，因突有呼吸急促、發燒等症狀，但他長期排斥就醫，經居家醫師到府初診，疑是肺炎所致的急症，隨即啟動攜帶式X光機拍攝，在家完成胸部影像檢查，發現一側肺部白化且積水，遂展開在宅急症照護療程，讓老翁完成抗生素及氧氣治療。

X光影像拍攝完成後，即時傳輸至影像感測電腦，醫師可現場判讀，迅速啟動後續治療。（台灣在宅醫療學會提供）

學會理事黃子華表示，攜帶式X光機可遠端傳送四肢與肺部疾病的X光影像，利於居家醫師進一步判讀，提升診斷效率與精準度；縣長張麗善表示，雲林面臨醫療照護資源不足、分布不均的困境，因應高齡社會挑戰並精進照護政策，導入科技輔具與創新制度，打造更貼近在地需求的照護模式。

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