健康網》明明喝了水仍口乾舌燥 中醫：恐「津液」失衡

盛夏時節，明明多喝水，還是覺得口乾舌燥，中醫師指出，很可能與身體的「津液」失衡有關。養生要點在於少熬夜、飲食最好保持清淡；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕盛夏時節，氣溫飆升，出汗量也跟著增加，然而，許多人會發現，明明多喝水，還是覺得口乾舌燥、疲累無力、皮膚乾癢？上璽中醫中醫師余雅雯表示，這很可能與身體的「津液」失衡有關。夏日養生要點，飲食最好保持清淡，才能讓身體減少負擔。

余雅雯於臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，中醫所說的「津液」，是除了血液之外，滋潤身體組織器官的各種水分液體，如眼淚、唾液、汗液、消化液、大腸液、關節液、尿液等。身體的津液一旦失調，大致上有2種情況，包括供應不足與停滯。

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當人體的津液不足，有津傷、陰虛時，會出現哪些症狀？余雅雯說明，有些人在太熱的環境中會不斷出汗，或是一直上吐下瀉。若是出血多也會造成「陰虛」，使肌膚乾燥、彈性變差、唇口乾舌燥、有燥熱感、皮膚泛紅、尿少色深、關節疼痛。

水喝多就不會缺津液了嗎？余雅雯表示，其實不一定，有些人明明喝很多水，卻還是容易水腫、疲憊、頭重重的、皮膚容易出現濕疹，這是因為水分代謝不良，導致「水滯」。

余雅雯接續說，身體的水分都是通過五臟六腑來調節，讓該吸收的吸收，不能吸收的廢水就會排除出來，一旦臟腑衰弱，就會影響水分代謝，停滯在人體中，產生像是水腫、眩暈、皮膚濕疹、莫名疲累感、肢體沉重、白帶、痰飲等現象。痰飲」不是感冒產生的痰，而是水滯造成的結果現象。

余雅雯總結夏日養生要點：

●少熬夜、避免劇烈情緒起伏，有助於「護陰養津」

●可飲用生津止渴的天然茶飲

●飲食宜清淡，避免油膩厚味，減少脾胃負擔

●若出現明顯水腫、四肢沉重，建議調整飲水方式，或諮詢中醫師體質調理

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