自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》颱風來襲身體也亮紅燈？ 中醫解析「氣象病」5症狀

2025/07/06 13:41

中醫師列出氣象病5症狀：頭痛、關節痠痛、情緒波動、鼻過敏、頭暈；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師列出氣象病5症狀：頭痛、關節痠痛、情緒波動、鼻過敏、頭暈；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風來勢洶洶，可能帶來的大量風雨也對民眾健康有所影響。板橋樹林風澤中醫診所中醫師陳坤儀指出，劇烈的天氣變化容易引起「氣象病」，例如頭痛與偏頭痛、關節痠痛、情緒波動、鼻塞與過敏、頭暈與梅尼爾氏症。

陳坤儀分享，颱風來臨時，氣壓、氣溫、濕度等劇烈變化，容易引發「氣象病」，特別是對於有慢性病史或舊疾的人而言，症狀可能更為明顯。她列出5個因天氣變化常見的症狀：

●頭痛與偏頭痛：氣壓變化可能引發頭部血管擴張，導致劇烈的脈動型頭痛。

●關節痠痛：舊傷或類風濕性關節炎在天氣變化時可能復發。

●情緒波動：氣象變化影響自律神經，可能導致焦慮、失眠等症狀。

●鼻塞與過敏：潮濕天氣可能加重鼻部不適。

●頭暈與梅尼爾氏症：氣壓變化可能引發頭暈或耳鳴等症狀。

她指出，以中醫觀點來看，這類不適多半與「風邪」、「濕邪」及「寒邪」有關，透過調整體質與疏通經絡有助於改善：

外感風邪

中醫認為「風為百病之長」，颱風屬於自然界的強風現象，會帶來風邪、濕邪甚至寒邪，可能引發頭痛、發熱、鼻塞、咳嗽、關節痠痛等不適。

治療方法可使用疏風解表的中藥，如荊芥、防風、蘇葉，可解表散風寒；葛根湯、麻黃湯，利於治風寒感冒。

濕氣重造成體內不適

颱風帶來的潮濕天氣會影響脾胃功能，導致食慾不振、腹脹、頭重。治療方法可服用健脾祛濕中藥，如藿香正氣散、平胃散；食療則可以選擇薏仁、陳皮、茯苓、扁豆湯。

中醫師指出，潮濕天氣會影響脾胃功能，可以食用薏仁、陳皮、茯苓等中藥材改善；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師指出，潮濕天氣會影響脾胃功能，可以食用薏仁、陳皮、茯苓等中藥材改善；示意圖。（圖取自freepik）

情緒與睡眠

颱風來襲前後，氣壓變化快，有些人會有焦躁、頭暈、失眠等反應。治療方法可使用安神、疏肝的藥物或針灸，如酸棗仁湯、天王補心丹；可針對百會、神門、太衝等3個穴位針灸。

中醫對策與自我調理

●5種穴位按摩與針灸：

1.迎香穴與上迎香穴：位於鼻翼兩側，輕輕按摩可緩解鼻塞。

2.合谷穴：位於手背，拇指與食指間隆起處，對緩解頭痛、肺部不適有幫助。

3.風池穴：位於後頸部，髮際正中旁開約 1.5 寸，可用熱水沖洗，幫助釋放風寒。

4.內關穴：位於前臂，腕橫紋上約三指寬處，按壓可緩解氣壓變化引起的不適。

5.攢竹穴與四神聰穴：位於眉頭與頭頂，可用於緩解頭痛與頭暈。

●中藥茶飲與食療3方法：

1.防禦茶：具有疏風解表、緩解頭痛的功效。

2.黃耆茶：補氣養血，適合虛弱怕風體質改善偏頭痛與頭暈。

3.清潤茶：內含天門冬、北沙參、陳皮等中藥材，可養肺止咳，滋潤平補，適合遇冷風易咳嗽者。

●日常保健3建議：

1.泡溫熱水澡：可放鬆肌肉、改善血液循環，減輕關節不適。

2.適度運動：增強肌肉力量，特別是在寒冷季節，有助於減少疼痛。

3.保暖穿著：避免寒風進入體內，減少低溫與濕度對肌肉和關節的影響。

最後，陳坤儀提醒，若在天氣變化時出現持續超過1週的頭痛、關節痛、情緒低落等症狀，建議儘早就醫，透過中醫的臨床診斷，針對病症進行辨證施治，並提供適當的處方與飲食建議，以達到早期治療與調理體質的效果。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中