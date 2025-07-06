健康網》颱風來襲身體也亮紅燈？ 中醫解析「氣象病」5症狀

中醫師列出氣象病5症狀：頭痛、關節痠痛、情緒波動、鼻過敏、頭暈；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲颱風來勢洶洶，可能帶來的大量風雨也對民眾健康有所影響。板橋樹林風澤中醫診所中醫師陳坤儀指出，劇烈的天氣變化容易引起「氣象病」，例如頭痛與偏頭痛、關節痠痛、情緒波動、鼻塞與過敏、頭暈與梅尼爾氏症。

陳坤儀分享，颱風來臨時，氣壓、氣溫、濕度等劇烈變化，容易引發「氣象病」，特別是對於有慢性病史或舊疾的人而言，症狀可能更為明顯。她列出5個因天氣變化常見的症狀：

請繼續往下閱讀...

●頭痛與偏頭痛：氣壓變化可能引發頭部血管擴張，導致劇烈的脈動型頭痛。

●關節痠痛：舊傷或類風濕性關節炎在天氣變化時可能復發。

●情緒波動：氣象變化影響自律神經，可能導致焦慮、失眠等症狀。

●鼻塞與過敏：潮濕天氣可能加重鼻部不適。

●頭暈與梅尼爾氏症：氣壓變化可能引發頭暈或耳鳴等症狀。

她指出，以中醫觀點來看，這類不適多半與「風邪」、「濕邪」及「寒邪」有關，透過調整體質與疏通經絡有助於改善：

外感風邪

中醫認為「風為百病之長」，颱風屬於自然界的強風現象，會帶來風邪、濕邪甚至寒邪，可能引發頭痛、發熱、鼻塞、咳嗽、關節痠痛等不適。

治療方法可使用疏風解表的中藥，如荊芥、防風、蘇葉，可解表散風寒；葛根湯、麻黃湯，利於治風寒感冒。

濕氣重造成體內不適

颱風帶來的潮濕天氣會影響脾胃功能，導致食慾不振、腹脹、頭重。治療方法可服用健脾祛濕中藥，如藿香正氣散、平胃散；食療則可以選擇薏仁、陳皮、茯苓、扁豆湯。

中醫師指出，潮濕天氣會影響脾胃功能，可以食用薏仁、陳皮、茯苓等中藥材改善；示意圖。（圖取自freepik）

情緒與睡眠

颱風來襲前後，氣壓變化快，有些人會有焦躁、頭暈、失眠等反應。治療方法可使用安神、疏肝的藥物或針灸，如酸棗仁湯、天王補心丹；可針對百會、神門、太衝等3個穴位針灸。

中醫對策與自我調理

●5種穴位按摩與針灸：

1.迎香穴與上迎香穴：位於鼻翼兩側，輕輕按摩可緩解鼻塞。

2.合谷穴：位於手背，拇指與食指間隆起處，對緩解頭痛、肺部不適有幫助。

3.風池穴：位於後頸部，髮際正中旁開約 1.5 寸，可用熱水沖洗，幫助釋放風寒。

4.內關穴：位於前臂，腕橫紋上約三指寬處，按壓可緩解氣壓變化引起的不適。

5.攢竹穴與四神聰穴：位於眉頭與頭頂，可用於緩解頭痛與頭暈。

●中藥茶飲與食療3方法：

1.防禦茶：具有疏風解表、緩解頭痛的功效。

2.黃耆茶：補氣養血，適合虛弱怕風體質改善偏頭痛與頭暈。

3.清潤茶：內含天門冬、北沙參、陳皮等中藥材，可養肺止咳，滋潤平補，適合遇冷風易咳嗽者。

●日常保健3建議：

1.泡溫熱水澡：可放鬆肌肉、改善血液循環，減輕關節不適。

2.適度運動：增強肌肉力量，特別是在寒冷季節，有助於減少疼痛。

3.保暖穿著：避免寒風進入體內，減少低溫與濕度對肌肉和關節的影響。

最後，陳坤儀提醒，若在天氣變化時出現持續超過1週的頭痛、關節痛、情緒低落等症狀，建議儘早就醫，透過中醫的臨床診斷，針對病症進行辨證施治，並提供適當的處方與飲食建議，以達到早期治療與調理體質的效果。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法