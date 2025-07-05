健康網》用AI讓大腦變笨？ 專家持反對意見

專家認為，學習如何應用人工智慧，判斷那些任務可以交給AI處理，哪些事情需要創造力和批判性思考能力同樣重要；情境照。（圖取自freepik）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕自ChatGPT問世近3年來，人工智慧（AI）對學習的影響備受爭議，多數人擔心使用AI會導致批判性思考能力下降，甚至認為過早開始使用AI工具，可能無法培養批判性思維和解決問題的基本技能。不過澳洲南澳大學的專家則持反對意見，認為AI類似於當年計算機問世初期，教育界尚未即時調整評量方式，導致工具被誤解或低估。學習如何應用人工智慧，判斷那些任務可以交給AI處理，哪些事情需要創造力和批判性思考能力同樣重要。

《The Conversation》報導，美國麻省理工學院一項針對使用ChatGPT、搜尋引擎、自己的大腦撰寫4篇論文的研究，研究進行到第4篇論文時，3組參與者交換任務—原本用AI的參與者改用人腦撰寫，原本用人腦的則首次接觸AI，結果發現使用AI的參與者在腦波活動與語言分析中顯示出較低的認知參與度，且對自己寫過的內容回憶較差。研究人員認為，這是長期使用AI導致使用者累積認知債務，不過也提到只有18名參與者（1組6名）完成第4次實驗，因此實驗結果還需要進一步的驗證。

請繼續往下閱讀...

南澳大學教育未來研究中心學習變革與複雜性中心副教授兼副主任維托米爾·科瓦諾維奇（音譯，Vitomir Kovanovic）、發展講師麗貝卡·馬羅尼（音譯，Rebecca Marrone）則認為，這項結果來自於實驗的特殊設計，前3次實驗大腦組的神經連結變化讓他們更加熟悉流程，這稱為「熟悉效應」，而當AI組終於有機會動人腦，卻只做了1次任務，因此他們無法匹敵人腦組。

科瓦諾維奇與馬羅尼認為，AI的出現帶來的改變，就像當初計算機改變動手算一樣，AI應該能幫助我們達成過往難以完成的任務，但仍需人類進行高參與程度。與其擔心AI讓人變笨，不如訓練學生如何聰明地運用AI，才能避免認知怠惰，並真正培養今後所需的思考力與判斷力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法