健康網》高溫炎熱影響情緒 醫：10招為大腦設防線

近期高溫炎熱，不少人的情緒大受影響。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日氣溫頻創新高，不少人心浮氣躁；國外有研究發現，高溫時期，車禍等意外特別多。精神科醫師楊聰財表示，臨床上確實遇過有工程師在夏季特別容易思緒混亂，情緒暴躁；同時提供夏季護腦10招。

楊聰財於部落格分享一個案例：一名年輕工程師阿華（化名）習慣下班後就去戶外籃球場打球。最近幾天，他發現打完球後感到精疲力盡，頭痛欲裂。工作上，面對複雜的程式碼，他感覺自己的大腦像一團漿糊，思緒混亂，常常忘記剛剛看過的部分，導致工作進度緩慢，壓力倍增。情緒也變得異常暴躁，對同事的玩笑也顯得不耐煩。察覺異狀後，他要求自己一天喝3公升的水，暫時不打籃球，改為到室內游泳，同時開始冥想，積極改善與同時的交流與互動。很快地睡眠品質提高，思緒更清明。

請繼續往下閱讀...

楊聰財提出10點在夏季保護大腦與情緒的建議：

1.充足水分，電解質不失衡：每天飲用2.5-3公升水，少量多次，必要時補充電解質，避免脫水對大腦功能造成損害。

2.智慧降溫，環境宜人：維持室內涼爽（攝氏25度到27度），外出做好防曬，善用物理降溫方式（濕毛巾、冷水沖手腕），為大腦創造舒適的外部環境。

3.均衡飲食，腦部滋養：多攝取富含抗氧化劑（蔬果）和Omega-3脂肪酸（深海魚）的食物，清淡易消化，減少大腦負擔。

4.規律作息，品質睡眠：確保充足睡眠，高溫下更需注意睡眠環境的舒適度，午休有助於恢復腦力。

5.適度運動，釋放壓力：選擇涼爽時段或室內運動，如游泳、瑜伽、太極拳，促進腦內啡分泌，緩解身心壓力。

6.專念、正念冥想，情緒平穩：練習深呼吸、冥想，提升情緒覺察與管理能力，減少高溫帶來的煩躁與焦慮。

7.社交連結，情感支持：維持與親友的連結，參與社群活動，避免孤獨感，增強心理韌性。

8.親近自然，心靈滋養：在涼爽時段享受大自然，或在家中擺放綠植，感受自然的療癒力量。

9.任務分解，思緒清晰：高溫下避免一次處理過多複雜任務，將任務分解，分段完成，保持思緒清晰。

10.尋求專業，不懼求助：遇嚴重不適，無論是生理或心理層面，應及時尋求醫生或心理諮詢師的專業幫助。

楊聰財表示，高溫對我們的腦力與腦部健康確實構成挑戰。然而，這篇文章希望傳達的訊息是，我們並非束手無策。透過理性地理解高溫對大腦的影響機制，並感性地關懷自身的身心需求，我們可以採取一系列兼顧生理、心理、社會、精神靈性多面向的策略，化解夏日炎熱帶來的負面衝擊。從補充水分到均衡飲食，從情緒管理到社交連結，從親近自然到尋求內在平靜，每一個細微的改變，都能為我們的大腦築起一道堅實的防線。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法