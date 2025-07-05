健康網》睡前好餓怎麼吃？ 5種組合食物安心睡

營養師分享「安心睡」的食物組合：香蕉+堅果、無糖豆漿／熱牛奶、優格+1小匙蜂蜜、地瓜泥／燕麥粥、全麥餅乾+芝麻醬／花生醬；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明快睡了，肚子卻咕嚕作響，該不該吃？營養師王證瑋表示，適當的睡前點心，不但不會傷身，反而能幫助放鬆、助眠與穩定血糖，並分享5組能「安心睡」的食物組合：香蕉+堅果、無糖豆漿／熱牛奶、優格+1小匙蜂蜜、地瓜泥／燕麥粥、全麥餅乾+芝麻醬／花生醬。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，睡前點心的重點在於吃得對、吃得巧、吃得剛剛好，以下宵夜組合既不會讓你發胖、也不會干擾睡眠，同時提醒，若宵夜成為習慣，建議調整晚餐份量與營養分布，減少深夜飢餓感。

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睡前安心吃的食物組合

●香蕉+堅果：鎂與色胺酸助眠組合，鎂能放鬆肌肉、安定神經，色胺酸則幫助製造血清素，有助進入熟睡期。

●無糖豆漿／熱牛奶：溫潤安神的液體選擇，豆漿富含植物性蛋白質與色胺酸；牛奶中的鈣也有穩定神經效果。

●優格+1小匙蜂蜜：腸道與睡眠的雙重照顧，優格提供益菌與蛋白質，蜂蜜微量葡萄糖可協助大腦釋放褪黑激素。

●地瓜泥／燕麥粥：暖胃又穩定血糖的小澱粉，小份量的複合碳水可避免飢餓感，且也不易囤積脂肪。

●全麥餅乾+芝麻醬／花生醬：少量油脂增加飽足感，芝麻與堅果醬富含優質脂肪與鈣，搭配低糖餅乾能避免空腹入睡的焦躁感。

王證瑋說，睡前點心以100-200大卡為宜，避免攝取過多導致腸胃負擔，且避免高糖、高鹽、高油炸食品，這類宵夜會增加腸胃負擔與影響睡眠品質。在一天結束之前，給自己一點溫暖、無負擔的小小補給，既能滿足身體的需求，也能安穩入夢，不再因為餓醒而翻來覆去。

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