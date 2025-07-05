自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》睡前好餓怎麼吃？ 5種組合食物安心睡

2025/07/05 20:34

營養師分享「安心睡」的食物組合：香蕉+堅果、無糖豆漿／熱牛奶、優格+1小匙蜂蜜、地瓜泥／燕麥粥、全麥餅乾+芝麻醬／花生醬；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享「安心睡」的食物組合：香蕉+堅果、無糖豆漿／熱牛奶、優格+1小匙蜂蜜、地瓜泥／燕麥粥、全麥餅乾+芝麻醬／花生醬；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明快睡了，肚子卻咕嚕作響，該不該吃？營養師王證瑋表示，適當的睡前點心，不但不會傷身，反而能幫助放鬆、助眠與穩定血糖，並分享5組能「安心睡」的食物組合：香蕉+堅果、無糖豆漿／熱牛奶、優格+1小匙蜂蜜、地瓜泥／燕麥粥、全麥餅乾+芝麻醬／花生醬。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」指出，睡前點心的重點在於吃得對、吃得巧、吃得剛剛好，以下宵夜組合既不會讓你發胖、也不會干擾睡眠，同時提醒，若宵夜成為習慣，建議調整晚餐份量與營養分布，減少深夜飢餓感。

睡前安心吃的食物組合

●香蕉+堅果：鎂與色胺酸助眠組合，鎂能放鬆肌肉、安定神經，色胺酸則幫助製造血清素，有助進入熟睡期。

●無糖豆漿／熱牛奶：溫潤安神的液體選擇，豆漿富含植物性蛋白質與色胺酸；牛奶中的鈣也有穩定神經效果。

●優格+1小匙蜂蜜：腸道與睡眠的雙重照顧，優格提供益菌與蛋白質，蜂蜜微量葡萄糖可協助大腦釋放褪黑激素。

●地瓜泥／燕麥粥：暖胃又穩定血糖的小澱粉，小份量的複合碳水可避免飢餓感，且也不易囤積脂肪。

●全麥餅乾+芝麻醬／花生醬：少量油脂增加飽足感，芝麻與堅果醬富含優質脂肪與鈣，搭配低糖餅乾能避免空腹入睡的焦躁感。

王證瑋說，睡前點心以100-200大卡為宜，避免攝取過多導致腸胃負擔，且避免高糖、高鹽、高油炸食品，這類宵夜會增加腸胃負擔與影響睡眠品質。在一天結束之前，給自己一點溫暖、無負擔的小小補給，既能滿足身體的需求，也能安穩入夢，不再因為餓醒而翻來覆去。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中