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健康網》糖醋嫩薑正當時！ 農糧署教1消暑小菜：清爽又解膩

2025/07/06 10:36

外型淡黃色，尾端有淡紫紅色的鱗片葉，皮薄纖維細、辣度低又多汁的嫩薑適合切成薑絲生食或醃製。（資料照）

外型淡黃色，尾端有淡紫紅色的鱗片葉，皮薄纖維細、辣度低又多汁的嫩薑適合切成薑絲生食或醃製。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天吃嫩薑，薑薑好！俗語說，冬吃蘿蔔夏吃薑，冰箱裡放一小罐糖醋嫩薑，就是夏天最療癒的消暑解膩神器！農糧署於臉書專頁「鮮享農-YA農糧署」發文表示，外型淡黃色，尾端有淡紫紅色的鱗片葉，皮薄纖維細、辣度低又多汁的嫩薑適合切成薑絲生食或醃製；做成糖醋嫩薑，冰涼入口清爽又解膩。

農糧署提到，嫩薑栽培以南投、臺中、嘉義為主。種植後4～5個月採收的是嫩薑，盛產期是5到8月，也分享夏天必學小菜糖醋嫩薑：

準備材料

嫩薑：200g。

糖：60g。

果醋：60g。

鹽：1小匙。

步驟

1.切片：嫩薑洗淨，用湯匙刮除外皮，切薄片。

2.去生：加鹽1小匙去生，靜置30分鐘。

3.沖洗：倒掉水，用冷開水沖洗2次，瀝乾水份。

4.醃漬：將糖、果醋拌入薑片，約醃漬1天即可入味。

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