爸爸總聽不到寶寶夜哭？丹麥研究解迷思：無關生理因素

一般認為，寶寶一哭通常是媽媽先去照顧安撫。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕媽媽天生就容易聽到寶寶半夜的哭聲而醒來，爸爸卻聽不到？一份由丹麥阿爾胡斯大學提出的最新研究，挑戰這種看法。研究指出，男、女性對嬰兒哭聲的聽覺敏感度差異，遠比一直以來的認知還小，真正讓媽媽一聽到寶寶哭就起來的原因，與社會角色比較有關，而非生理因素。

《新聞週刊》3日報導，這份研究先找來142名尚未育兒的成年人，測試他們睡覺時對聲音的反應，當音量如耳語般，大約在33到44分貝之間；例如嬰兒輕聲地哭，或者非常低音量的鬧鐘聲，女性被喚醒的機率約比男性高14%；一旦聲音提高到日常音量，兩性不管是對哭聲或者鬧鐘聲的反應，沒有顯著差別。阿爾胡斯大學臨床醫學教授帕森斯（Christine Parsons）說，「和媒體常見的描述相反，我們的男性受試者，在寶寶哭的時候，並沒有醒不來」。

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接著研究人員追蹤丹麥117對新手父母，追蹤他們每天夜裡因寶寶啼哭醒來的次數，持續一週。統計發現，媽媽夜裡起床照顧寶寶的次數，是爸爸的3倍；受試者中爸爸起來次數比媽媽多的僅佔1%，大約23%是爸、媽次數相當。

最後以模型驗證，第一部分呈現的差異，是否能解釋第二部分起床次數的落差。研究報告共同作者昆汀—維米雷（Arnault Quentin-Vermillet）說，「我們的數學模型顯示，男女夜裡照顧寶寶次數的龐大落差，無法用對聲音敏感度的些微差異來解釋」。

這份研究報告在美國心理學會（APA）的《情緒》（Emotion）期刊發表。研究人員認為，造成媽媽比較容易半夜聽到寶寶哭就醒來照顧的原因，或許更與社會結構有關。媽媽產假通常比父親陪產假還早開始、也比較長，因此先有了照顧的經驗，而且親餵母乳，也使得媽媽在許多家庭中成了「預設的夜間照顧者」。

帕森斯指出，「我們認為有幾個因素可以解釋這個結果，這些因素可能彼此環環相扣」，媽媽夜間哺乳時，爸爸繼續睡或許合理，「但是這並不表示，他們比較不會醒來」。研究團隊希望這份研究，能促使進一步探索，兩性要如何在生理和社會面上適應養兒育女。

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