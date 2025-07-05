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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》骨齡能預知身高？ 醫：可以但有誤差

2025/07/05 19:41

醫師表示，照骨齡可以預測孩子的身高，但並非鐵口直斷，通常會有5-7公分的誤差範圍；示意圖。（圖取自pexels）

醫師表示，照骨齡可以預測孩子的身高，但並非鐵口直斷，通常會有5-7公分的誤差範圍；示意圖。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假到了，很多家長會帶孩子照骨齡，除了想要了解孩子的生長發育進度以外，更想知道孩子大概會多高。美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成表示，臨床上會參考統計資料，只要用孩子目前的身高，乘上對應的「成長百分比」，就能簡單算出預期的成年身高範圍，不過這並非鐵口直斷，通常會有5-7公分的誤差範圍。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文說明，骨齡檢查代表的是孩子的發育程度，有些孩子10歲，但骨齡檢查發現手掌骨有12歲的成熟度，就會說小朋友發育太快；相對的，也有些孩子一樣是10歲，但骨齡檢查發現手掌骨只有8歲的成熟度，就會認為小朋友的發育有遲緩的現象。

陳奕成指出，孩子長高主要靠的是骨頭末端的「生長板」。但是生長板會隨著發育的進展逐漸關閉，生長板一旦關閉，就代表身高不會再顯著增加，也代表孩子的成長已經接近尾聲。因此骨齡檢查結果越成熟→生長板越接近關閉→孩子長高的時間就越少；骨齡檢查結果越年輕→生長板越還不會關閉→剩餘成長空間越多。

陳奕成舉例，假設一個10歲的男孩，骨齡檢查結果是9歲，上面提到的資料告訴我們：9歲骨齡的男孩還有25%身高可以生長，如果他現在身高量起來有140公分，代表將來有機會長到約186公分（140÷ 0.75=186）。

陳奕成說，根據過往的經驗來看，預測值和實際成人身高，通常還是有5-7公分的誤差範圍。尤其像是某些特殊成長情況的孩子，比如之前提到很多的SGA（胎兒小於妊娠年齡）寶寶，骨齡的預測結果可能就有更大的誤差。因此他通常會結合孩子的整體狀況，包括成長曲線、父母身高、內分泌功能等，一起做出更完整的評估和判斷。

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