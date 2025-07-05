健康網》別人的梳子、指甲刀別用！ 醫：當心頭癬、甲癬

醫師提醒，毛巾、梳子、指甲刀、鞋子等個人用品，最好不要共用，以免傳染頭癬或甲癬；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕皮癬菌可通過直接或間接接觸傳染，因此台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新提醒，像是毛巾、梳子、指甲刀、鞋子等個人用品，最好不要共用，以免傳染頭癬或甲癬。至於夏天常去的游泳池，水中有有氯或其他消毒劑，降低了真菌存活的可能；而在健身房時建議穿鞋、使用個人毛巾，並在運動後立即洗澡並徹底乾燥皮膚。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文指出，皮癬菌主要通過以下途徑傳染：

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●直接接觸：與感染者的皮膚直接接觸，可能傳染。例如，接觸患有癬病的皮膚區域。

●間接接觸：接觸被污染的物品，如毛巾、衣物、鞋子、地板等，這些物品可能帶有皮癬菌的孢子。

●動物：與受感染的動物（例如貓、狗）接觸也可能傳染。

●環境傳播：皮癬菌孢子可在溫暖潮濕的環境中存活，例如公共浴室、游泳池、更衣室等地。

●梳子：如果他人患有頭癬（頭皮的真菌感染），使用其梳子可能傳染，因為梳子上可能殘留皮癬菌孢子。建議避免共用個人物品，特別是與頭皮或頭髮接觸的物品。

●指甲刀：若他人患有甲癬（指甲真菌感染），共用指甲刀可能傳染皮癬菌，因為指甲刀可能接觸到感染部位的真菌孢子。建議使用個人專用指甲刀，並在每次使用後消毒。

游泳池、健身房會感染嗎？

●游泳池：游泳池本身的水通常含有氯或其他消毒劑，降低了真菌存活的可能，但周圍的潮濕環境（如池邊、更衣室地板）可能成為皮癬菌孢子的溫床。若赤腳接觸這些區域，可能感染香港腳或體癬。建議在這些地方穿拖鞋。

●健身房：健身房的共用設備（如瑜伽墊、器械）、更衣室地板或淋浴間是高風險區域，尤其是潮濕的環境有利於真菌滋生。共用毛巾或赤腳走動可能增加感染風險。建議穿鞋、使用個人毛巾，並在運動後立即洗澡並徹底乾燥皮膚。

預防頭癬、甲癬措施

●保持個人衛生：勤洗澡，保持皮膚乾燥，特別是腳部、腋下等易潮濕部位。

●避免共用物品：不共用毛巾、梳子、指甲刀、鞋子等個人用品。

●穿著保護：在公共場所（如游泳池、健身房）穿拖鞋，避免赤腳接觸地面。

●定期消毒：清潔和消毒可能接觸真菌的物品，如指甲刀或運動器材。

●注意動物接觸：與寵物接觸後洗手，若懷疑寵物有癬病，及早帶其就醫。

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