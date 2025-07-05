健康網》2次手術神經沾黏挑戰大 醫：術中嚴防傷神經

脊椎外科醫師表示，神經沾黏會大幅增加手術的困難度。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛生福利部臺北醫院神經外科主任李居易談一個個案：一名30多歲的人因為腰椎椎間盤破裂，壓迫神經，下背痛坐骨神經痛嚴重到難以睡眠，不得不進行第二次的腰椎開刀。然因為這是第二次手術，最大的風險視神經沾黏。「脊椎外科醫師口中常常說的神經沾黏，確實會大幅增加手術的困難度。因此第二次手術需要更有經驗、更小心、更仔細，才有辦法確實做好神經減壓，移除壓迫神經的椎間盤而不傷到神經。」

李居易在「神經外科 疼痛專科 李居易醫師」表示，一位30多歲的年輕人，因為腰椎椎間盤破裂壓迫神經，產生嚴重的下背痛坐骨神經痛，痛到沒辦法睡覺，沒辦法正常坐著、站立、走路。在家躺了一個多月，最後決定開刀。

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但李居易說明，這是他第二次腰椎開刀了。五年前，因為同一節腰椎椎間盤破裂，開過一次傳統手術，在他背上留下長長的傷口。這次決定用微創的顯微鏡手術，傷口只有本來的不到三分之一，但這次手術最大的風險是來自於第一次手術後的神經沾黏。

李居易說明，只要有手術過，難免都會沾黏，且沾黏後的神經非常難以分辨，會和旁邊的沾黏組織還有椎間盤黏在一起，一不小心拉扯就可能讓神經受損，也可能讓硬脊膜破裂導致腦脊髓液外漏，增加神經受損，神經感染的風險。

脊椎外科醫師口中常常說的神經沾黏，確實會大幅增加手術的困難度。因此第二次手術需要更有經驗、更小心、更仔細，才有辦法確實做好神經減壓，移除壓迫神經的椎間盤而不傷到神經。

李居易最後表示，幸好當事人的手術過程順利，「移除了大量破裂的椎間盤，沒有傷到神經根。病人術後疼痛也大幅改善，開心的出院了。」

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