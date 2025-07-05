嘉市顧學童健康與視力 「i+運動營」親子運動會展活力

嘉義市今（5）天舉辦親子運動會，讓國小學童與家庭維持健康生活。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市國小學童視力不良、齲齒率與肥胖比例高於全國平均。市衛生局攜手教育處推動4個月「i+運動營」計畫，提升學童健康、預防近視；並且在今（5）天並舉辦親子運動會，吸引228位親子參加，展現健康與活力，也讓運動融入家庭日常。

這場運動會設計「超大腳丫與背重物賽」、「超級小烏龜」、「強棒出擊」、「同舟共濟」、「動物甩甩樂」等關卡，考驗親子在肌力、核心穩定性、動作協調與團隊合作等能力與默契，各關卡競賽前3名還頒獎鼓勵，總獎金高達3萬元，吸引許多家庭參加，氣氛熱烈。

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嘉義市長黃敏惠說，教育部學生健康資訊系統統計資料顯示，112學年度嘉義市國小學童視力不良、齲齒率、肥胖比例高於全國平均，市府執行向下紮根計畫，從幼兒園大班進行視力篩檢，強化學校「7333運動計畫」與營養教育，解決學童健康問題。

市衛生局長廖育瑋說，「i+運動營」今年3月至6月在12所國小首次辦理，邀請體位肥胖、體重過重對運動有興趣學生，組成健康體能班，由專業教練帶領進行12週運動課程、4週營養教育，提升學童肌力、柔軟度與心肺適能等健康適能指標；這次透過運動會邀請家長一起參加，從學校到家庭全面推動健康生活。

衛生局表示，「i+運動營」系列活動接近尾聲，7月19日舉辦壓軸「營養夏令營」，歡迎親子一同參加，讓孩子從小培養正確的營養觀念，落實每天吃早餐、均衡攝取6大類食物、不偏食，為健康成長打下良好基礎。

許多家庭參加親子運動會，促進健康也增進親子感情。（嘉義市政府提供）

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