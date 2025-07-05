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健康網》7成國人維生素D不足！ 學者：補充時搭配「它」吸收更好

2025/07/05 16:32

學者指出，鯖魚、鮭魚、蛋黃、肝臟與強化牛奶或豆漿都富含維生素D；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，鯖魚、鮭魚、蛋黃、肝臟與強化牛奶或豆漿都富含維生素D；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雖然台灣陽光充足，但根據調查，仍有超過7成民眾維生素D不足。營養學者洪泰雄在臉書專頁指出，維生素D是維持骨骼健康與免疫系統運作的重要營養素，但由於生活型態與飲食限制，國人普遍面臨缺乏風險。應透過日曬、飲食與必要時的補充劑攝取來改善現況。鯖魚、鮭魚、蛋黃、肝臟與強化牛奶或豆漿都富含維生素D；並提醒補充時記得搭配維生素K2，提高吸收效益。

洪泰雄分享維生素D不足的4大原因。

日曬不足：維生素D主要靠皮膚合成，但國人普遍防曬、久居室內，導致日照量不足。

皮膚老化：隨年齡增長，合成維生素D的能力下降，銀髮族群更容易出現缺乏情形。

飲食來源有限：天然富含維生素D的食物不多，如鮭魚、沙丁魚、肝臟、蛋黃與強化牛奶等，攝取量常不足。

●肥胖影響吸收：維生素D為脂溶性，易被體脂肪「封存」，減少可用濃度，影響身體利用。

學者指出，天然富含維生素D的食物不多，如鮭魚、沙丁魚、肝臟、蛋黃與強化牛奶等，攝取量常不足；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，天然富含維生素D的食物不多，如鮭魚、沙丁魚、肝臟、蛋黃與強化牛奶等，攝取量常不足；示意圖。（圖取自freepik）

如何補充維生素D

適度日曬：建議每週3次，每次曬10–15分鐘（臉部與手臂），可促進體內自然合成。

攝取富含維生素D食物：包括油脂性魚類（如鯖魚、鮭魚）、蛋黃、肝臟與強化牛奶或豆漿。

補充劑輔助：經檢測確認缺乏者，可在醫師或營養師建議下，每日補充400–1000 IU的維生素D3。

為何建議搭配維生素K2

洪泰雄提到，維生素D能促進鈣吸收，但若缺乏維生素K2，可能導致血管鈣化。K2能將鈣引導至骨骼與牙齒，防止其沉積於軟組織，有助於心血管健康。D+K2的搭配，能強化骨骼、提升吸收效率又避免副作用。

學者建議，每週3次，每次曬10–15分鐘（臉部與手臂），可促進體內自然合成維生素D。（圖取自freepik）

學者建議，每週3次，每次曬10–15分鐘（臉部與手臂），可促進體內自然合成維生素D。（圖取自freepik）

維生素D的4大健康效益

1.促進鈣磷吸收，預防骨鬆與骨折。

2.提升免疫力，有助預防感冒與自體免疫疾病。

3.穩定情緒，與血清素有關，缺乏易情緒低落。

4.強化肌肉與神經功能，維持身體運作穩定。

洪泰雄建議，適度曬太陽、攝取富含維生素D的食物，必要時可考慮營養補充品，並搭配維生素K2，提升利用率與安全性，打造強健骨骼與活力免疫力！

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