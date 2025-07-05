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年吃10億顆！常見降血脂藥更新仿單 肝指數飆3倍、黃疸應停藥

2025/07/05 12:43

衛福部食藥署公告，降膽固醇藥「Statin（史達汀）類藥物」仿單即將全面更新。（記者邱芷柔攝）

衛福部食藥署公告，降膽固醇藥「Statin（史達汀）類藥物」仿單即將全面更新。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕全台一年吃下近10億顆的降膽固醇藥「Statin（史達汀）類藥物」，仿單即將全面更新。衛福部食藥署近日公告，針對這類處方藥修正禁忌與警語內容，若ALT、AST等肝生化值超過正常上限3倍，或出現黃疸，應考慮停藥，同時也統一禁忌症為「急性肝衰竭或失代償性肝硬化」，提醒醫病雙方用藥前需更加謹慎。

食藥署藥品組研究員祁若鳳表示，這次仿單更新的主要原因，是讓用語更精確，臨床上實際會監測的是肝生化指數，如ALT（GPT）、AST（GOT）等，「肝功能」一詞相對模糊，改為明確列出標準值，有助醫病溝通，也方便判斷後續是否停藥。

Statin類藥品適用於高膽固醇、高三酸甘油酯等問題，常見成分包括atorvastatin、rosuvastatin、simvastatin等7種。2024年全台健保用量近10億顆，目前國內共有約187張許可證，均為處方藥。

食藥署要求藥商須在2026年5月2日前完成仿單更新，否則將撤照，也提醒醫師應審慎評估風險與效益；民眾若有疑問，應主動與醫師或藥師討論，勿自行停藥，以免影響治療效果。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，雖然statin藥物使用很普遍，但有些人服用後，肝生化值指數會升高，臨床上通常會觀察ALT，如果超過正常值上限的3倍，就視為異常。以他們醫院為例，ALT的正常上限是44，超過132就建議應先停藥，並至肝膽腸胃科評估，確認是否與藥物有關。

鍾伯欣提醒，肝指數升高並非都是藥物造成，常見原因還包括B、C型肝炎、脂肪肝、熬夜、飲酒或睡眠不足等，尤其50歲以上民眾若為肝炎帶原者，可能多年無症狀，直到抽血才發現異常。建議第一次使用statin類藥品，應在用藥3個月後抽血追蹤肝腎功能，後續是否持續監測，可依個人情況與醫師討論決定。

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