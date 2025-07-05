健康網》備孕姐妹注意！中醫推「暖宮」溫潤食材 慎防冷宮

中醫師提醒，吃溫潤食材可以溫暖子宮，反之「冷宮」食材則須避免。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少想懷孕的女性嘗試透過中藥來備孕，然不少人吃出燥熱感，甚至長了一堆痘痘。周宗翰建議，吃對溫潤食材才能夠「暖宮」，吃錯恐使得子宮變「冷宮」；同時針對手腳冰冷、月經不規律的女性提出建議。

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰在粉絲專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」分享，有些人開始瘋狂補氣、進補燥熱食物，甚至天天燉雞湯、喝薑母茶；但結果反而變得更燥、疲累，月經更亂，身體還長痘、脹氣。

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周宗翰說明，中醫認為子宮是最怕冷的器官，備孕的第一步不是拼命進補，而是把寒濕排掉、讓氣血順起來、讓子宮暖起來。而這一切的關鍵，往往就在「吃對」。

周宗翰整理備孕女性必懂的暖宮飲食重點，強調：吃對這些「溫潤食材」，才真的幫得上忙。

●健脾補氣：紅棗、山藥、蓮子、花生

●養血活血：枸杞、川七、菠菜、紅糖

●補腎養宮：核桃、龍眼肉、黑芝麻

●日常茶飲推薦：紅棗茶、黑豆水、生薑枸杞水（避免空腹喝）

周宗翰提醒，以下這些食物，反而會讓子宮越吃越冷：

●寒涼型食物：西瓜、椰子水、苦瓜、生菜沙拉、冰飲、茶類手搖飲。（就算去冰，也多為寒性，備孕期盡量避免）

●大熱燥補食物：麻辣鍋、炸物、烤肉、薑母鴨、補酒類、熱炒辣食。（容易造成「上熱下寒」，反而讓子宮更冷）

中醫師提醒，吃對中藥與食材才能「暖宮」，達到備孕目的。（圖取自freepik）

三個常見誤區，你中了幾個？

●吃燒烤、薑母鴨能暖宮？實際上：過燥反而燥熱上攻、月經更亂。

●四物湯天天喝最補？實際上：體質未辨證就補血，恐怕造成痰濕瘀阻。

●熱水就是溫補？實際上：喝熱水只能暫時暖胃，真正關鍵是食材性質。

周宗翰建議，如果妳正在備孕，卻總是手腳冰冷、月經不規律、吃了也沒改善，別再自己亂補。建議找專業中醫師辨證體質，依排卵週期與氣血狀態設計真正合適的調養方式，才能真正讓「子宮暖起來、好孕跟著來」。

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