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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「小暑」近 熱氣逼人？中醫師5茶飲去濕助解暑

2025/07/05 12:04

中醫師分享，夏天清火解熱可選無糖麥茶安神去熱。（圖取自photoAC）

中醫師分享，夏天清火解熱可選無糖麥茶安神去熱。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小暑即將於7月7日到來，空氣中瀰漫熱氣瀰漫的氣息，一離開冷氣房就感覺到困頓乏力、頭暈想吐。中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，夏天清火解熱可選無糖麥茶安神去熱；感覺精神不振或浮腫，可以喝減糖薏仁湯、玉米鬚茶、醒腦茶或薄荷舒甘茶。夏季室內外溫差大，血栓、腦中風險增加，也容易中暑，需特別注意補水、養心。

王大元提到，小暑時節強調補充水分，可以選擇清熱退火的茶飲，像是微涼的無糖麥茶，麥茶性味甘涼，可以去除虛熱，寧心安神，很適合經常熬夜和身體煩熱的人。如果感到身體浮腫、精神不振，可選擇微冰減糖的薏仁湯、玉米鬚茶、醒腦茶或薄荷舒甘茶，清熱退火又能去除體內濕氣，讓精氣神都變好。

王大元說明，到了夏天，烈日灼心，心浮氣躁，要多注意心神上的養護。因為高溫濕熱的特性，容易引發中暑而倦怠乏力、頭昏腦脹，想要趕快衝到冷氣房？瞬間溫差很可能會增加心血管的負擔，大量排汗使血液黏稠度增加，引發血栓、腦中風等疾病，所以不是冬天才會發生。

王大元提醒，高溫對人體的傷害一樣不容小覷，如果發生胸部悶痛、背痛徹心、心跳加快、呼吸困難或冷汗直流，不要掉以輕心，請補充鹽水或稀釋過後的運動飲料，請盡量減少高糖分全冰塊的飲料，並儘速離開高溫悶熱的環境。夏天烈火爍心，百病從心而起，請好好保養心臟喔！

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