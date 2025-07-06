健康網》空心菜也有分種類？ 農糧署揭3品種差異

空心菜因莖部中空而得名，在臺灣，習慣以葉片大小與型態，來區分不同種的空心菜；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃空心菜（蕹菜）嗎？空心菜因莖部中空而得名，在臺灣，習慣以葉片大小與型態，來區分不同種的空心菜。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，早期主要以水耕栽培「大葉種」為主，現以易管理、產能佳的「竹葉種」為大宗，另外還有產量較少，北部地區少數栽種的「小葉種」。

農糧署分享，不同空心菜的特色。

​●竹葉種：葉片狹長如竹葉，莖呈細長狀，口感較為細嫩，全國各地皆有生產。並以雲林西螺、莿桐及桃園八德為主要產地，多採溫網室旱地栽培。

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​●大葉種：葉片寬大偏心型，口感軟嫩，莖則呈粗管狀，口感清脆，早期多在水田、池沼或溪邊種植，俗稱水蕹菜。以宜蘭礁溪、南投名間、嘉義縣新港及臺中大里為主要產地。

​●小葉種：葉片狹小如柳葉，莖呈纖細狀，莖葉較細嫩，多採旱地栽培，產量較少。北部地區有少許零星栽培。

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