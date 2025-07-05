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健康網》反覆長痘不一定火氣大 中醫：下頷注意婦科問題

2025/07/05 13:19

中醫指出，中醫觀點痘痘長在不同的位置代表不同的發生原因，下頷的痘痘經常伴隨有婦科問題；情境照。（圖取自freepik）

中醫指出，中醫觀點痘痘長在不同的位置代表不同的發生原因，下頷的痘痘經常伴隨有婦科問題；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕28歲女性因為下巴跟下頷反覆長大暗瘡長達一年，一直沒有改善，在皮膚科之過抗生素，也擦過外用酸類保養品，一旦停藥過一陣子用又復發，也試過苦瓜茶沒效。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，中醫觀點痘痘長在不同的位置代表不同的發生原因，而下頷的痘痘經常伴隨有婦科問題。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，額頭的痘痘通常和心火旺睡眠不足有關，鼻周是腸胃系統，左邊臉頰屬肝，右邊臉頰屬肺，而下巴處通常和便祕有關，而下頜的痤瘡則是對應骨盆腔以及婦科的問題，所以痘痘問題並不單純只是火氣大造成的，尤其是下頷的痘痘經常伴隨有婦科問題。

羅珮琳詢問病患月經週期是否規律，病患自述初經開始就沒有非常規律，再加上病患本身體重過重，因此懷疑是多囊性卵朝症候群，有一部分多囊性卵巢症候群的患者是會伴隨有嚴重的痤瘡。因此在治療策略上以月經週期療法補腎調經為主，再加上治療痘痘的清熱解毒的藥為輔助，大約治療半年後月經規律後痘痘就改善很多。

苦瓜只適合單純的熱性體質的青春痘

羅珮琳提到，《本草綱目》記載，苦瓜味苦、性寒、無毒，具有除邪熱，解疲乏，清心明目，而苦瓜子，味苦、性甘、無毒。具有益氣壯陽之功。苦瓜性寒能除熱，治療青春痘僅適合單純的熱性體質，但不是所有的痘痘問題都只是熱性體質「火氣大」所造成，性荷爾蒙、腎上腺功能、甲狀腺功能異常都可能造成反覆發作無法治癒的痘痘，因此發生痘痘的原因還需要仔細鑑別。

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