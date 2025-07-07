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健康網》合成維生素D有撇步！ 「這時間」陽光波長效果佳

2025/07/07 10:53

營養師表示，曬太陽對於合成維生素D至關重要，尤其建議早上10點到下午3點時段，此時太陽光波效果最佳，短時間就能合成所需維生素D；情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，曬太陽對於合成維生素D至關重要，尤其建議早上10點到下午3點時段，此時太陽光波效果最佳，短時間就能合成所需維生素D；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擔心骨質疏鬆，不只補鈣就足夠，還得依靠維生素D的幫助，才能相輔相成達到效果。對此。營養師張語希表示，曬太陽對於合成維生素D至關重要，尤其建議早上10點到下午3點曬太陽比較好，因為此時太陽光波效果最佳，短時間就能合成人體所需的維生素D。

想獲得維生素D，不知選擇哪個時段曬太陽效果好？張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發影音指出，您知道嗎？其實中午曬太陽反而比較好，因為，效果最佳的太陽光波長是280nm，大概時間就是早上10點到下午3點。這時候曬太陽，不僅可以合成體所需的維生素D，而且只要短短15分鐘就足夠。

那麼，不喜歡曬太陽的人該怎麼辦？張語希表示，不愛曬太陽的人，可以透過日常攝取相關食物來補充維生素D。舉例來說，可吃些深海魚、一些動物的肝臟，如：魚肝、豬肝，或是蛋黃以及香菇等；尤其值得一提的是，若以乾香菇與新鮮香菇做比較，乾香菇的維生素D含量比較高。

營養師說，若不喜歡曬太陽，日常除可補充魚肝、豬肝等動物內臟、深海魚，攝取香菇、蛋黃也可獲得維生素D；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師說，若不喜歡曬太陽，日常除可補充魚肝、豬肝等動物內臟、深海魚，攝取香菇、蛋黃也可獲得維生素D；示意圖。（圖取自photoAC）

此外，張語希曾於臉書專頁發文指出，營養素維生素D對人體極為重要，缺乏時，也易造成潛在健康風險，並說明維生素D的14項功能如下：：

●大腦：影響情緒，尤其冬天缺乏曬太陽，易造成季節性憂鬱。另，足夠的維生素D有穩定情緒的作用，同時調節我們的睡眠品質。

●頭髮：避免頭髮脆弱、壓力掉髮及少年白。

●皮膚：預防皮膚濕疹、長青春痘。

●免疫系統：避免自體免疫系統攻擊自己，調節免疫系統功能，增強卻不傷害自身。

●眼睛：避免乾眼症、青光眼，緩解白內障。

●牙齒：維生素D和鈣元素相互作用，讓牙齒更強壯。

●肺：改善氣喘，對各類型肺部疾病都有緩解及消炎作用。

●肌肉：避免肌肉無力、痠痛甚至產生痙攣，維他命D+鎂元素一起作用效果加倍。

●心臟：防止冠狀動脈發炎，避免血壓、中風的機率。

●肝臟：防止脂肪肝的形成，幫助身體吸收營養素。

●腎臟：防止腎結石的形成。

●腸道：防止腸躁症、慢性腸道疾病的發生。

●關節：防止關節僵硬、疼痛和發炎。

●骨頭：防止骨頭痠痛，例如：腰痠背痛、扁平足都與維生素D相關。

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